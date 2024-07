Dei V: "No creerme el mejor es lo que me mantiene aquí"

Entrevistar a Dei V se parece más a conversar con cualquier chaval normal de 28 años que a interrogar a un artista multiventas: no hay pretensiones en su discurso ni ningún intento por relucir profundidad; no busca agradar al entrevistador ni soltar una respuesta que brille en el titular; no pretende construir ningún tipo de filosofía estética sobre su música que justifique lo que hace. Él está aquí porque le gusta el dinero y cantar, punto. Él es muy sincero.

David Gerardo, nacido en Carolina (Puerto Rico) en 1995, es uno de los grandes exponentes de la nueva ola de artistas urbanos latinos. Exjugador de baloncesto y creyente convencido, lleva activo desde 2019 y es una de las grandes creaciones musicales de la isla del encanto.

Gracias al estilo único que lo caracteriza (de veras que nunca se ha escuchado algo similar en la música urbana latina), Dei V se ha convertido en uno de los más grandes de todo el género; sus 17.000.000 de oyentes mensuales en Spotify y sus incontables giras por medio mundo dan cuenta de ello.

Hace unos meses, publicó Quién es Dei V?, su segundo álbum de estudio. Aunque parece que no le interesan demasiado las entrevistas, atiende a 20Minutos en un hotel muy cerca del centro de Madrid; aunque solo son las doce de la mañana, su corillo de amigos come pollo frito y arroz en una mesa cercana.

Su nuevo álbum, ya el segundo de su carrera, se titula Quién es Dei V. La pregunta es obvia: ¿quién es usted?Dei V es un chamaco de su casa; es un chamaco bueno al que le gusta hacer música. Me gusta la moda y el dinero, pero el dinero no me hace. Solo soy un chamaquito de casa que quiere ayudar a su familia y amistades para que salgan adelante. No hay tanta cosa con Dei V, es bien sencillo todo. No hay más fondo que esto.

Su faceta como compositor es muy reconocida en la industria. ¿Le han llegado ofertas para escribir para otros artistas? No es una cosa que se me pase por la mente. No sé, pienso que tengo un flow bien único que no sería igual si se lo diera a otra persona.

¿Eso es que le han llegado? Sí, sí, han llegado ofertas, pero prefiero invertir mi tiempo en mi música y mis cosas. Tengo que sacar adelante a mis dos hijos y no puedo estar para otros. Obviamente si Bad Bunny me llama y me pide que le escriba pues no va a haber vuelta (risas), pero no es una cosa que me convenga de verdad.

¿Hay algo de ego en no querer escribir para otros? De verdad que no. Es que no se me pasa por la mente. Tampoco han sido tantas las oportunidades. Obviamente he ayudado a artistas con barras (versos) y otras cosas, pero no es algo a la que le doy mérito para que me aplaudan.

Sus cifras son espectaculares. Además, multitud de artistas puertorriqueños han asegurado en público que usted es el mejor de su generación. ¿Siente que se le ha podido subir el éxito a la cabeza? Yo no creo que sea el mejor, yo lo que creo es que soy único. Soy algo nuevo a lo que la gente no está acostumbrada. Gusto bastante, sí, pero no me convence eso de que sea el mejor. Demuestro con trabajo lo que hago y ya, no soy de roncar en redes que estamos número uno ni nada así. Yo hago mi trabajo y ya. No creerme el mejor es lo que me mantiene aquí.

¿Ningún conflicto con la fama, entonces? Hermano... la gente no lo cree, pero de verdad que no (risas). Tengo dos hijos y una familia que siempre ha estado ahí, y mantengo el balance. Siempre estoy con Dios porque me ayuda a mantener el balance.

¿Qué es lo que más le gusta del éxito? Poder ayudar a mi familia. Poder coger a mi madre y decirle: toma este dinero y vete a hacer lo que quieras. Poder ayudar a mis abuelos, que siempre estuvieron para mí, y también a mis hermanos. Poder dar lujos a mis hijos y mujer. Poder ayudar es lo más grande que hay.

Si lo mejor es poderle sacar dinero a todo esto, ¿entiendo que dejaría de hacer música si no lo hubiera de por medio? No, creo que seguiría haciéndola. Cuando empecé no le sacaba ni un peso. Yo seguía y seguía porque siento que la música es algo que me corre por las venas. Me gusta hacer música, es para mí como un reto.

¿Recuerda cuándo empezó a vivir de la música? Yo jugaba baloncesto y me iba bien, hasta que a los 16 años me rompí la rodilla. Estuve buscando algo con lo que poder ayudar a mi familia y descubrí que en la música había dinero, y como siempre me había gustado desde chiquitito, pues lo hice. Desde el día uno tuve la idea de que podía hacer música que a la gente le gustara. Como yo estaba viviendo en Nueva York, pensé que sería buena idea coger ese flow y mezclarlo con el de mi país, con el boricua. Me llevó mucho, mucho tiempo profesionalizarlo, pero al final lo conseguí.

Portada del álbum 'Quién es Dei V?' Under Water Music

Ahora que habla de su país: Puerto Rico tiene una tradición musical que no hace falta explicar, ¿siente presión como heredero de toda esta industria? No. Sabía desde el día uno qué es lo que quería hacer, así que me puse la gorra bien alta y salí. Creo que mi música no suena como la de nadie, me lo dicen incluso los artistas de antes. Confío mucho en lo que hago y tengo a Dios presente. No tengo ni miedo ni presión.

Cita mucho a Dios. ¿Es muy creyente? Sí, mucho. No soy el mejor cristiano, pero siempre tengo presente a Dios.

Se discute entre los artistas del género cuál es el mejor trap latino de la historia. ¿Cuál cree que es? Quién es Dei V (risas). En verdad, no quiero decir ningún trap porque no me gusta menospreciar el trabajo de nadie. Creo que hay muchos trap duros de artistas que me gustan mucho. Anuel, Ozuna, Bad Bunny o Bryant Myers hicieron traps durísimos. Hay mucho trap bueno.

¿Y el GOAT de su país? Tego Calderón. Tego trajo algo diferente que no hablaba de porquerías. Hablaba de cosas con sentido y con mucho flow. No ha salido ningún artista que lo haga como él.

Miremos ahora al futuro: ¿cómo vienen las nuevas generaciones? Acho, en mi país vienen durísimas. Da hasta miedo, muchacho, son chamaquitos que le meten de verdad. Hay uno por ahí que se llama Clarent que me gusta mucho. O Midnvght, que también lo va a romper. Que la gente los escuche.