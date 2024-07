Absuelto el acusado que se enfrentaba a 14 años de prisión por violar a una familiar menor de edad en Olot

La Audiencia de Girona ha absuelto al acusado que se enfrentaba a 14 años de cárcel por violar a una familiar menor de edad en Olot (Girona) durante las vacaciones de Semana Santa del 2018. La sentencia recoge que el procesado se estaba en casa de una tía y que la menor, entonces de 14 años, fue a pasar unos días porque la mujer era su abuelastra.

El tribunal expone que en la noche del sábado, cuando el resto de familia dormía, la menor entró en el comedor, donde dormía el acusado y estuvieron charlando "momentáneamente". Sin embargo, no ha quedado acreditado que, cuando ella quería marcharse, "él le cogiera con fuerza por los brazos", le empujara contra el sofá y la violara. La sentencia concluye que no existen pruebas de los hechos y que el relato de la joven no tiene "la persistencia necesaria".

