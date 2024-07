El hombre que profanó la tumba de su hermano y se llevó la cabeza es primo de Georgina Rodríguez

La madre de Abraham, el hombre de 30 años detenido este miércoles en Águilas (Murcia) tras profanar la tumba de su hermano para llevarse la cabeza, ha concedido una entrevista en la que ha revelado que su hijo tiene una discapacidad intelectual. Pero, además, también ha contado que tiene un parentesco directo con la famosa Georgina Rodríguez.

"Abraham y Georgina son primos hermanos", declaró la mujer a El Español y contó que Ana María Hernández, la madre de la influencer, es hermana de Antonio Hernández, el padre del detenido.

Según confesó la entrevistada, "la familia está mal" y ella está sobrepasada por lo que está pasando, hasta el punto de ir al médico para buscar ayuda. "Mi hijo es una persona que no está bien de la cabeza: tiene una minusvalía del 95%", aclaró. Y, tal y como detalla un informe del Servicio Murciano de Salud, tiene "esquizofrenia paranoide" y "antecedentes por consumo de cannabis y heroína (de forma esporádica)".

Continúa buscándose el cráneo

La Guardia Civil continúa con la investigación, pues después de la profanación, que tuvo lugar a las 5.30 horas del miércoles, Abraham se llevó el cráneo de su hermano, Adalberto, fallecido en 2021, y todavía está en paradero desconocido.

"Los hermanos están buscando la cabeza en un campo familiar y aún no han conseguido encontrarla. Incluso le han preguntado a Abraham, pero les ha dicho textualmente que no se acuerda dónde la dejó", reveló.

Fue precisamente su madre quien avisó a la Policía Local, pues él le mandó un vídeo donde mostraba su profanación. "Abraham tiene una depresión muy grande porque no ha superado la muerte de su hermano y quería protegerle. Me dijo que un pastor evangélico le había dicho que el mal estaba en la tumba y Abraham no quería que su hermano estuviera allí", aseguró la mujer.

"A mi hijo se le fue la cabeza desde que se murió su hermano y ya está. Tenían una relación estrecha. Además, le vio muriéndose. Abraham se lo encontró muerto en casa hace casi tres años y eso le dejó muy tocado psicológicamente", añadió y confirmó que su hijo se encuentra ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Rafael Méndez de Lorca.

"No está claro que se considere un delito"

Según informan fuentes de la Policía Local de Águilas al citado medio, "no está claro que se considere un delito porque para ello es necesario que exista un ánimo de hacer daño y el detenido no tiene la capacidad discernir entre el bien y el mal". Aun así, Abraham sí cuenta con antecedentes: una condena de seis meses por receptación de objetos robados, y está a la espera de un juicio por un supuesto robo con fuerza en un trastero.

Por su parte, el enterrador del Cementerio Virgen de los Dolores de Águilas, donde fue la profanación, aseguró que llevaba dos semanas en las que, cada dos o tres días, "tenía que cambiar los candados de las puertas porque faltaban debido a que alguien estaba colándose por las noches", y sospecha que podría tratarse de Abraham.