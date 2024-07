Begoña Gómez se niega a declarar ante el juez "por recomendación de su abogado"

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha explicado que su clienta no ha declarado "no por que tenga nada que esconder, sino por recomendación de su abogado". Es la segunda vez que Gómez se sienta ante el instructor, pero no ha hecho declaraciones en ninguna de las dos ocasiones.

Por eso ha sido objeto de las críticas de las acusaciones populares -Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias, Hazte Oir y Regeneración Democrática- que han puesto el foco en el "gasto inútil" empleado en ambas ocasiones. Tras la citación de la investigada, que estaba prevista a las 10.00 horas, Vox ha anunciado que tiene "el firme propósito" de pedir al juez Peinado que cite como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

