Kate Hudson reflexiona sobre su breve relación con Nick Jonas:"Es un señor en el cuerpo de un adolescente"

Por supuesto hay quien no se acuerda, porque en ocasiones las relaciones entre las celebrities van a una velocidad de vértigo —que se lo digan, por ejemplo, a Pete Davidson—, pero hubo un tiempo en el que Kate Hudson y Nick Jonas eran sinónimo de pareja. Y, aunque nunca hablaron sobre su relación mientras estuvieron juntos, parece que la actriz ya no tiene ningún reparo en hacerlo.

La actriz de Casi famosos o Cómo perder a un chico en 10 días, de 45 años, ha reflexionado sobre aquella aventura que tuvo con el miembro de los Jonas Brothers junto al presentador Andy Cohen en el programa Watch What Happens Live, mientras jugaban a un juego llamado Plead the Fifth ["Me acojo a la Quinta [Enmienda]", en español], que hace referencia al derecho a no declarar.

"Echando la vista atrás, ¿cómo definirías aquella relación?", le ha preguntado el conductor del programa sobre aquel affaire con el cantante, 13 años más joven que ella —Nick cumplirá en septiembre 32 años—, tras haber "eludido" durante muchos años, incluso en ese mismo programa, "los innumerables rumores" sobre su amor "entre 2015 y 2016".

Después de una risa algo nerviosa y de que los espectadores animaran a la actriz a responder, esta no ha tenido otra forma de definirlo, aunque al principio dudara y lo dijera en tono de pregunta, que como "una etapa" de su vida.

"[Nick Jonas es] Encantador, divertido, amable... Es como un señor en el cuerpo de un adolescente. Y por eso todo el mundo le quiere", ha continuado Hudson, en una respuesta que ha encantado a los fans.

Los rumores de su relación comenzaron en septiembre de 2015, algunos meses después de que el cantante rompiese con la modelo Olivia Culpo y tras ser vistos juntos en Walt Disney World y compartiendo una comida en un local de Miami.

En aquel entonces, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones al respecto y, la siguiente vez que Nick habló sobre su vida privada, ya en 2016, fue para decir que estaba "muy soltero". Aquel febrero, en una entrevista con la revista Complex, se deshizo en elogios a la actriz.

"Kate es increíble. Teníamos una conexión increíble de dos personas que admiran y ven cosas hermosas el uno del otro", aifrmó entonces, para a continuación añadir: "Pero, con el mayor de los esfuerzos por respetarla a ella y a su privacidad, no voy a decir si tuvimos relaciones sexuales o no. Solo que tuvimos una hermosa conexión y que es maravillosa".

Ya en 2017, la madre de Hudson, la también actriz Goldie Hawn, sí confesó que hubo algo entre ellos, puntualizando que "mientras los chavales se lo pasen bien, todo me parece perfecto" y lamentando eso sí que no le dio tiempo a invitar a Nick a comer a su casa.