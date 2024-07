Belén Esteban estuvo a punto participar en 'Mask Singer': "Con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que no me querían"

Si ya salió a la luz su fichaje por Baila como puedas, frustrado por la entonces presidenta de TVE, ahora Belén Esteban ha revelado que La 1 no fue la única cadena en la que le pasó esto, pues también estuvo a punto de participar en Mask Singer, de Antena 3, y finalmente se echaron para atrás.

Así lo confesó en su entrevista con Semana, revista en la que protagonizó su portada el pasado miércoles. "Me cogieron y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían", aseguró la 'Princesa del Pueblo', que sostuvo que este proyecto le llegó tras la cancelación de Sálvame.

"No denuncié porque soy una buena persona, pero tenía que haberlo hecho", opinó la de Paracuellos, insinuando de este modo que podrían haberse saltado alguna cláusula de su contrato. Y es que, para ella, esto responde a "un tema político", y lo tiene "más claro que el agua".

Del mismo modo, considera que este veto de Antena 3 es similar al que vivió en La 1 con Baila como puedas. "Me llamaron de TVE, yo no llamé, para ser jurado de un programa de baile con unas condiciones muy buenas. Hice la prueba de vestuario y todo; estaba muy emocionada", recordó en su entrevista con la revista.

"El 20 de julio recibo una llamada y me dicen que no lo hago, que no me quiere la que entonces era presidenta de TVE. Y yo no había hablado nunca con esa señora", sostuvo la tertuliana, en referencia a Elena Sánchez, la expresidenta interina del ente público, quien truncó su fichaje propuesto por José Pablo López, exdirector de contenidos.

Pero aunque ninguno de estos dos programas se materializara en su curriculum, lo cierto es que esto demuestra que, desde el final de Sálvame, no le han dejado de llover propuestas a Belén Esteban, tanto en cadenas como en Netflix. Pero ahora, ella está más que feliz con Ni que fuéramos, programa que acaba de renovar por una segunda temporada en Ten que comenzará en septiembre.