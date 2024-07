Janelle Monáe elimina el vídeo en el que imitaba el famoso incidente en el balcón de Michael Jackson

No ha cesado de recibir críticas y, para terminar de una vez por todas con ese tipo de mensajes, el único remedio que ha encontrado ha sido eliminar el vídeo que había suscitado tantos comentarios. Aunque la gran pregunta sigue siendo por qué y en qué momento le pareció a Janelle Monáe parodiar uno de los episodios más controvertidos en la vida de Michael Jackson.

La cantante y actriz de 38 años, quien hoy por hoy se encuentra de gira por Europa —recientemente actuó en el Mad Cool—, publicó este pasado martes un vídeo en el que recreaba aquel famoso incidente en el que el Rey del Pop sacó por la ventana y suspendió sobre el vacío a su hijo pequeño, Bigi Jackson, antes conocido como Blanket, cuando era un bebé.

En la publicación, la intérprete de películas como Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion o Figuras ocultas, aparecía vestida como en aquel entonces el autor de Thriller o Billy Jean. Es decir, con una camisa roja y una peluca negra, y lo que "mostraba" a través del balcón era un perro robótico.

Multitud de seguidores se pensaron que el vídeo era simplemente una broma, pero los fans más acérrimos de Michael Jackson consideraron el post una auténtica falta de respeto a la memoria del cantante, fallecido a los 50 años en junio de 2009. Y, sobre todo, una burla a uno de los "peores momentos" de su vida, arguyendo incluso la salud mental del artista en aquel entonces.

Fue en noviembre de 2002 y Jackson colgó a Blanket, que tenía nueve meses, para enseñárselo a los medios y a sus fans, a través del balcón de su suite presidencial en el Hotel Adlon de Berlín. El bebé estaba suspendido y oculto por una manta ["Blanket", en inglés] y los admiradores observaron cariacontecidos la escena. El cantante hubo de pedir disculpas más tarde.

"Que Janelle Monáe no tenga clase y ahora se ponga a atacar a Michael Jackson, que lleva muerto más de 15 años, es tan patético como triste. Janelle, espero que jamás tengas que enfrentarte a su hermana, Janet Jackson, porque lo que has hecho es enfermizo y de mala persona y lo sabes", le ha escrito un usuario de X, también conocido como Twitter.

"No entiendo qué hizo que Janelle Monáe pensara que era una buena idea recrear un momento tan bajo en la vida de Michael Jackson 22 años después de que sucedió y 15 de su muerte", ha dicho otro. "Hoy le he perdido todo el respeto a Monáe. No ha tenido nada de gracioso", ha afirmado un tercer tuitero, mientras que otros afirmaban que era "asqueroso" o "poco elegante".

A pesar de que también hay quien ha considerado que la artista es "icónica" o "graciosísima" por su parodia, finalmente ha borrado el vídeo sin haberle dado explicación alguna a por qué se le ocurrió en primer lugar recrearlo.