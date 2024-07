El nieto de Julián Muñoz habla por primera vez sobre su abuelo: "Su último deseo es que estuviésemos todos juntos"

Julián Muñoz se encuentra en un estado de salud bastante preocupante. El que fuera alcalde de Marbella tiene cáncer de pulmón y actualmente su familia es lo más importante de su vida, quienes le demuestran apoyo incondicional día tras día.

El último en hacerlo ha sido su nieto Fran. El joven es la primera vez que se pronuncia sobre su abuelo y lo ha hecho en exclusiva para el programa Mañaneros de La 1.

"Va a peor la cosa. Es una persona mayor que tiene cáncer de pulmón. Lo acompañamos todos", ha apuntado el joven, afirmando que la enfermedad está empeorando.

Sobre la relación con Julián Muñoz, el joven ha incidido en que la imagen que se ha dado de su abuelo en televisión durante los años no es la que le corresponde: "Quiero que se conozca la parte buena y familiar. La gente que lo ve en la tele, lo ve como un prepotente, como un señor que va por encima del resto y mi abuelo es lo contrario".

Fran también ha aprovechado para hablar de su abuela, Mayte Zaldívar. Para él, ella lo es "todo". "Me he criado con ella. Me iba a comer de lunes a viernes con ella y me quedaba en su casa los sábados", ha relatado. Asimismo, el joven ha confesado que cuando esta entró en la cárcel, perdió "el rumbo": "Yo iba bien en los estudios, pero cuando mi abuela entra en prisión me desboco".

"Destacaría su carácter y su presencia. Le digo que es nuestra matriarca. Lo que dice mi abuela se hace. No podemos tener mejor referente que ella, por todo lo que ha pasado, ha perdonado y todo lo que ha vivido", ha reconocido sobre su abuela.

Entre otros temas, Fran se ha posicionado sobre la boda de sus abuelos. "La persona que tiene que hablarlo es ella, yo no soy nadie", ha señalado de manera concisa. "Son personas que se tienen mucho cariño y el último deseo de mi abuelo era que estuviésemos todos juntos", ha concluido.