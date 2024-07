Tu horóscopo diario: viernes 19 de julio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 19 de julio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana laboral va a terminar para ti con un día claramente positivo, aunque, sin embargo, va a empezar bastante mal, con muchos agobios y problemas que saldrán a tu encuentro, algunos ya los esperabas, pero otros van a llegar por sorpresa. Pero todo se solucionará, de un modo u otro, y el día terminará felizmente.

Tauro

Debido a la influencia de Urano, ayer hablábamos de un día con importantes sorpresas y hoy va a seguir la misma senda, con vivencias o acontecimientos afortunados que te llenarán de alegría, especialmente en el terreno sentimental. De repente todo lo que ayer te parecía imposible hoy podría volverse mucho más fácil.

Géminis

Hoy tendrás ocasión de mostrar tu lado más humano y generoso. La influencia de Júpiter no solo te abre los caminos o te trae suerte, también hace que saques lo mejor de ti, como te va a suceder hoy con un ser querido que está atravesando un difícil momento. La vida te va a compensar con una gran alegría en el amor.

Cáncer

Controla tus impulsos, emociones e incluso la agresividad. Todas ellas son cosas que se podrían disparar cuando, en realidad, te convendría estar en paz y tener calma. Luchas contra peligros o enemigos que, en realidad, solo están en tu cabeza, pero no vas a poder vencer porque esa amenaza no es real. Debes tranquilizarte.

Leo

A veces se consiguen mucho mejor las cosas y se abren muchas más puertas con una mano tendida y una palabra amable que con las más terribles amenazas. Precisamente hoy se te presentará una importante oportunidad de comprobarlo, y si buscas a esa persona por el corazón todo va a ser mucho más fácil de solucionar.

Virgo

Hoy se te presentará un día muy afortunado o una gran oportunidad, sin embargo, tú no serás consciente de ello o no le vas a dar importancia, y podrías dejarla pasar. Siempre estás tan concienciado de solucionar los problemas por ti mismo, que no te cabe en la cabeza que te traten de ayudar, o podrías llegar a desconfiar.

Libra

Quizás hoy tengas que enfrentarte a un mal día o ver como otros te derrotan o pasan por encima de ti. Sin embargo, deberías hacerte a la idea de que podrías estar siguiendo un camino equivocado o centrar todas tus energías en objetivos inadecuados. Lo que te condujo al éxito hace ya mucho tiempo, ahora ya no te servirá.

Escorpio

Hoy tendrás muchas ganas de vivir toda clase de aventuras, de correr riesgos y ponerte a prueba, incluso tomar iniciativas en las que te podrías jugar mucho. Sin embargo, los astros indican que te lo deberías pensar porque ahora gobierna Urano, que es el planeta de las sorpresas, y quizás las cosas no salgan como esperas.

Sagitario

Viajes, relaciones y contactos afortunados y en muchos casos inesperados. Hoy tendrás un día muy afortunado, pero no debes hacer planes, deja que todo suceda, la suerte te llegará de lugares lejanos o de personas que llegan desde lejos y de forma casi siempre no prevista. Suerte en negocios y asuntos de dinero en general.

Capricornio

Aunque a veces puedas mostrarte muy cordial y extravertido, sin embargo, en realidad no te es nada fácil abrir tu corazón, ya que siempre que lo has hecho las experiencias no suelen ser buenas. Pero ahora la vida te brinda una nueva oportunidad y no debes mirar hacia otro lado, la felicidad está ahí y debes ir a hacia ella.

Acuario

Muchas personas no te comprenden o te dan la espalda, solo porque te sientes diferente y tienes otra forma de ser y entender la vida, a veces incluso tratan de hacerte daño o cortarte los caminos. Hoy tendrás una nueva experiencia de esta situación, ya sea en tu trabajo o el ambiente donde estés disfrutando tus vacaciones.

Piscis

Debes tener cuidado si te piden dinero prestado, o incluso si te proponen un negocio o algún tipo de operación económica, ya que las influencias astrales no serían buenas para estos asuntos. Al contrario, debes mostrarte prudente y reflexivo en lo que se refiere a las finanzas. No te metas en nada hasta que lo medites mucho.