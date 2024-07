Raquel Bernal, exmujer de Álvaro Muñoz Escassi, rompe su silencio y defiende al jinete: "Es un caballero"

Ocho años después del divorcio entre Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal, y en medio de la reciente ruptura del jinete con María Jose Suárez, la empresaria ha decidido dar un paso al frente y romper su silencio.

"Álvaro se portó conmigo como un príncipe. Él no hizo nada, es un caballero. Es una persona respetuosa, que me protegió en la parte económica. ¿Qué después nos separamos por tener vidas diferentes...? Eso es otra cosa", ha asegurado en el programa Espejo Público.

Las palabras de Raquel Bernal parecen no cuadrar con los últimos acontecimientos de estas semanas. La empresaria alaba a Escassi a pesar de la situación en la que se encuentra: "Fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al 1000% en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó".

Además, otras de las cuestiones que todavía se hablan son de la presunta infidelidad que el exconcursante de MasterChef pudo haber cometido antes de casarse con Raquel Bernal. Un punto que ella ha desmentido en pleno directo: "Esto para mí no tiene ninguna credibilidad".

Bernal también ha concretado detalles de su separación y del reparto de algunos bienes con el sevillano. Escassi se llevó, según sus declaraciones, "una camisa con botonadura de brillantes y un reloj rolex de oro que ella misma le regaló".

Esto choca con lo dicho durante los últimos años. Y es que varios medios han mantenido que el jinete se quedó con tres caballos purasangre, además de un lujoso coche Lamborghini, del que no se supo nada.