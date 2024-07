Este jueves, Ni que fuéramos ha revelado en exclusiva una supuesta nueva infidelidad de David Rodríguez, el actual novio de Anabel Pantoja, con quien además espera su primera hija. Según la información divulgada por el espacio, Rodríguez habría mantenido un presunto romance con una joven a quien conoció hace doce años en Almodóvar del Río, Córdoba.

Javier de Hoyos ha comentado en el programa que la presunta amante, identificada como Mari Ángeles y conocida popularmente como "Men Yes", tiene 25 años y cumple 26 el próximo 12 de agosto.

Tal y como ha contado el periodista, Mari Ángeles es auxiliar de veterinaria, aunque actualmente no ejerce dicha profesión porque trabaja en los negocios familiares en Almodóvar del Río.

"Ellos se conocen desde hace mucho tiempo. Me dicen que David iba con sus amigos a las fiestas de ese pueblo y ahí es cuando ella le conoce. Me cuentan que se conocen de toda la vida, desde que ella tiene casi 12 años", ha relatado el comunicador.

El tertuliano ha agregado: "Ellos comienzan en 2021, pero era un amor prohibido porque ella tenía una relación. Pero nunca le fue infiel a su pareja, solo se dio cuenta de que tenía sentimientos por David". No obstante, Hoyos recalcó que su relación fue importante porque se alargó durante tres años. "Y David la bloquea porque la amiga de Anabel descubre la situación", ha añadido.

Por otro lado, Lydia Lozano también se ha referido a esa amiga. "Esta amiga está involucrada en la historia. Esa amiga de Anabel habrá levantado el teléfono y se lo habrá contado", ha afirmado. Belén Esteban, de manera muy tajante, ha alegado que no va a comentar el tema con ella: "Desde luego no se lo diré, no pienso hacerlo".