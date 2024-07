Radiografía de Ford: Almussafes pierde 2.500 trabajadores en los últimos cinco años

Cuatro expedientes de regulación de empleo (ERE) en los últimos cinco años y la pérdida de 2.500 puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, cerca del 40% de la plantilla desde la pandemia. Este es el balance que arroja la factoría de Ford Almussafes en los últimos ejercicios como consecuencia de la caída de la producción. Pero detrás de este factor general hay algunos coyunturales, como la escasez de componentes, y estructurales, como el descenso de la demanda y el proceso de electrificación del sector automovilístico.

Ni la adjudicación de los modelos eléctricos que salvó en 2022 a la factoría ha conseguido despejar la incertidumbre ni amortiguar la pérdida de empleo. De hecho, y pese a las ayudas públicas, la compañía del óvalo también ha tenido que recurrir a continuas suspensiones temporales de empleo, una fórmula que acaba de activar para rescatar a 1.000 personas en el despido colectivo de 626 empleados firmado a principios de este mes de julio.

La fecha clave es 2027, año anunciado por la automovilística para comenzar a fabricar 300.000 unidades anuales del nuevo modelo multienergía adjudicado a la factoría valenciana. Mientras llega ese hito, quedan tres años de tránsito. De momento, hasta el 1 de enero de 2025, ese millar de trabajadores en los que Ford cifra el excedente de plantilla están en un ERTE, a la espera de que el Gobierno central defina el instrumento singular para dar cobertura de forma más estable a estos empleados.

El presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, afirma que entre septiembre y octubre "tiene que estar claro y diseñado" ese tránsito. "Ha habido conversaciones, está comprometido y ahora hay que diseñarlo, estructurarlo y ponerlo en funcionamiento", explica.

La pérdida de masa laboral en la factoría es todavía mayor si se observa en perspectiva. Faubel, que pertenece al sindicato mayoritario UGT, recuerda que a principios de los años noventa del siglo pasado Almussafes alcanzó su cifra máxima de empleados, al llegar a 12.000. Entonces no existía el parque industrial, por lo que todos los procesos dependían de la fábrica. "En aquella época la limpieza era personal de Ford. Todo era personal de Ford", expone.

No obstante, la subcontratación del parque de proveedores, la mecanización y el desarrollo de la tecnología no han sido factores necesariamente negativos para la producción en Ford, que incluso superó los niveles alcanzados con el pico de plantilla. El factor desencadenante de los últimos expedientes laborales ha tenido que ver con caídas de la demanda, y por tanto de producción, en los últimos años que han provocado excedentes de plantillas.

Sobre el proceso de electrificación, Faubel afirma que su diseño "no se ha acompañado de un plan paralelo de infraestructuras y de cómo llevarlo hacia adelante", lo que ha generado "dudas e incertidumbre" que han ido retrasando los planes iniciales. El gran reto de Almussafes será acabar con esas dudas para despejar definitivamente su futuro.

Cadena de montaje en la factoría valenciana. Ford Almussafes

El impacto en los proveedores, que buscan diversificar

Cuando Ford sufre, sus proveedores lo acusan. La continua caída en la producción de vehículos por parte de la factoría de Almussafes ha llevado a las 124 empresas auxiliares agrupadas en el Clúster de la Automoción AVIA a diversificar en busca de otros sectores y clientes. Es decir, a intentar depender menos de la multinacional estadounidense. A la entidad pertenecen empresas todos los sectores de apoyo al automóvil: metalmecánico, plástico, ingenierías, servicios, logística, envase y embalaje, consultoras y, desde su cambio de estatutos en abril, firmas de movilidad.

El presidente del comité de empresa de la factoría valenciana, Carlos Faubel, calcula el "importante" impacto en puestos de trabajo en la industria auxiliar en aproximadamente el doble que en Ford. Así, si en los últimos años Almussafes ha perdido 2.500 empleos, en el parque de proveedores puede escalar a 5.000, aunque desde AVIA no dan cifras. No obstante, Faubel matiza que no se trata del mismo tipo de empleos, ya que entre los proveedores hay temporales y sectores colaterales como transporte y logística. Actualmente, el conjunto de compañías reunidas en el clúster da empleo a 22.000 personas de manera directa.

La facturación conjunta de las empresas asociadas a AVIA es de más de 11.800 millones de euros, lo que supone el 11,24% de la cifra de negocio de la Comunitat Valenciana. Según los datos recopilados para la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024 esta cifra supone el 6,86% del empleo industrial de la Comunitat Valenciana.