Biden, cada vez más acorralado: Obama aumenta la presión sobre el presidente, que ya deja la puerta abierta a la renuncia

Acorralado e inmerso en una de las mayores crisis políticas de su historia. Así se encuentra Joe Biden desde que hace tan solo 20 días el debate cara a cara con Donald Trump le convirtiera, de pleno, en objetivo de todas las críticas por sus despistes y titubeos. La muy posible victoria del republicano en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos, según afirman todas las encuestas, ha puesto el estado de salud del mandatario estadounidense en el punto de mira y, por ende, su continuidad como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata.

"Soy viejo, pero solo tres años mayor que Trump", señalaba Biden hace un par de días en una entrevista. "Mi agudeza mental ha sido bastante buena. En tres años y medio he conseguido hacer más cosas que ningún presidente en mucho tiempo", agregaba. Algo, que tan solo unas horas después matizaba en otra intervención en Black Entertainment Television. "Si tuviera algún problema médico que surgiera, si los médicos vinieran a mí y me dijeran: 'tienes este problema y este otro', me replantearía la permanencia en la carrera electoral", espetaba. Era la primera vez que dejaba la puerta abierta a una posible renuncia.

Son muchos días de presión y la preocupación por los achaques del mandatario ha llevado a que varios miembros de su propio partido den un paso adelante para pedir su dimisión. Este mismo jueves se daba a conocer que el expresidente Barack Obama habría puesto en duda las capacidades de Biden. Según adelantaba The Washington Post, el que fuera líder del país entre 2008 y 2016 ha dicho a su círculo más cercano que debe "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura porque las posibilidades de victoria "se han reducido considerablemente". Eso sí, Obama, que solo ha hablado con el presidente una vez desde el fatídico debate, cree que debe ser el propio Biden el que tome la decisión. No ha sido el único en alzar la palabra.

La tensión en el Partido Demócrata es evidente después de que más de una veintena de congresistas demócratas de menor rango también hayan reclamado medidas drásticas. La expresidenta de la Cámara de Representantes y legisladora de California, Nancy Pelosi, una de las voces más influyentes dentro de la formación, ha decidido aumentar, más si cabe, la presión. Pelosi llamaba este jueves al mandatario y era tajante. En la misma línea que Obama, la legisladora le advertía de que las encuestas muestran que no puede derrotar a Trump y de que su empeño en concurrir a las elecciones podría "destruir" las posibilidades de los demócratas de ganar. En una llamada anterior, Pelosi era algo más tibia y simplemente sugería a Biden la posibilidad de un replanteamiento.

"Es hora de pasar el testigo"

Además, este jueves también se filtraba que el influyente congresista Jamie Raskin envió una carta a Biden el pasado 6 de julio pidiendo que cesara. "No hay vergüenza alguna en recibir una merecida ovación del público cuando el brazo está cansado y existe un peligro real para el equipo en ignorar las estadísticas", le dijo. "Reúnase con el equipo, señor presidente. Escúchelos. Tomará la decisión correcta", añadió.

Por su parte, el congresista Adam Schiff, un aliado cercano a Pelosi, fue menos sutil y pidió abiertamente a Biden que renuncie a su candidatura y abandone así sus aspiraciones. "Aunque la decisión de retirarse de la campaña es únicamente del presidente Biden, creo que es hora de que pase el testigo", afirmó Schiff en un comunicado.

Pero ni las voces contrarias dentro de su partido y entre sus simpatizantes, como el actor George Clooney, ni las insinuaciones de la prensa mundial sobre su estado hacen que Biden de un paso hacia atrás. El líder estadounidense, que este jueves cancelaba un acto de campaña por dar positivo en covid, no hace más que repetir que ninguno de sus médicos le ha advertido de padecer alguna enfermedad. Es más, el doctor Kevin O'Connor, de la Casa Blanca, sostuvo tras un examen físico del presidente en febrero que es "un hombre sano, activo y robusto de 81 años que sigue en condiciones de desempeñar con éxito los deberes de la presidencia".

"Soy el más cualificado para hacer el trabajo, creo que es importante disipar los miedos", aseguró Biden durante el discurso con el que clausuraba la cumbre de la OTAN el pasado día 11. El presidente no se rinde y el apoyo de figuras como su número dos, Kamala Harris, o de otros demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por Nueva York, Bernie Sanders, dos veces candidato presidencial, y John Fetterman, senador por Pensilvania, parece darle más fuerza para seguir remando en contra. También el de su familia. "No permitiremos que esos 90 minutos definan los cuatro años que lleva como presidente. Seguiremos luchando", aseveraba días después del debate su esposa, Jill Biden, en una entrevista en Vogue.

El futuro inmediato del presidente, que cumplirá 82 años en noviembre, cuando se celebran los comicios, está cargado de incertidumbre. El intento de asesinato a Trump de este pasado sábado ha jugado en favor del republicano de cara a las urnas. El magnate ha reforzado su candidatura con el disparo recibido en la oreja y lejos queda el reguero de citas judiciales, incluida condena, que no parece que vayan a suponer un castigo en las urnas. El republicano es el favorito desde el mal debate de su rival, según todas las encuestas recogidas en el portal Real Clear Polling. En el mismo, se apunta a que Trump sacaría una ventaja de dos puntos y medio a Biden. Solo un barómetro de doce da la victoria al demócrata.