El reencuentro de Natalia Sánchez y Víctor Elías de 'Los Serrano': "Nos faltaron horas"

Si hablamos de relaciones sanas, no cabe duda de que la de Víctor Elías y Natalia Sánchez es una de ellas. Tras poner fin a su historia de amor después de 6 años juntos, los dos han demostrado que se puede conseguir una amistad sólida. De hecho, así se ve en una foto que la actriz ha compartido en redes.

Los compañeros de rodaje de la exitosa serie Los Serrano han conseguido, tras varios intentos, quedar para disfrutar una cena entre amigos. Por fin lo han logrado tal y como lo han dejado ver en sus perfiles de Instagram. A esta cita además se les han unido sus parejas: Ana Guerra y Marc Clotet, respectivamente.

La actriz ha contado de forma cronológica como sucedió el reencuentro: "A las 19.30 horas Ana y Víctor entraron por la puerta de casa. Jugaron con los peques. Les regalaron una batería de juguete", empezaba diciendo en tono de broma.

Pero el regalo a sus hijos no fue lo único que recibieron. Víctor Elías y Ana Guerra también quisieron sorprender a los padres de los pequeños: "Nos trajeron un detallito precioso para casa (Me lo he llevado a mi camerino de la serie sin que Marc lo sepa, para disfrutarlo para mí solita a todas horas...)".

La actriz continuó señalando algunos momentos divertidos que sus hijas protagonizaban con sus invitados: "Resolvimos algunas dudas existenciales (Lia le preguntó a Víctor si sus tatuajes se iban con agua...)".

Y, después de pasar un rato en casa, los cuatro consiguieron salir para disfrutar de una cena de "solo adultos": "¡Nos fuimos a cenar los cuatro! Nos faltaron horas... Pero nos pusimos al día, hicimos planes "muy especiales"... Nos reímos mucho y las cuatro horas y media, pasaron volando...".

La publicación ha conseguido en apenas unas horas más de 65.500 likes y es que, este reencuentro, ha provocado mucha nostalgia entre los seguidores de la serie.

"Qué bonito ver el vínculo que habéis creado los dos" , "Sois la perfecta representación de que entre un hombre y una mujer puede existir la amistad verdadera" y "Es superemocionante ver que vuestra amistad es duradera" son algunos los comentarios más destacados que los usuarios han dejado.