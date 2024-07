El mayor barrio solar de Europa funciona ya en Madrid pese a la burocracia: "La factura me ha bajado a 13 euros"

Era un día de verano y cuatro amigos tomaban unas cervezas sentados en torno a una mesa de la terraza de un bar de la localidad madrileña de Rivas. Había aún mascarillas y distancias de seguridad, puede que Fernando Simón apareciera en la tele en sus famosas ruedas de prensa para informar sobre la pandemia de la Covid-19. Era junio de 2021 y estaba a punto de nacer la que hoy en día es la mayor comunidad energética de Europa, La Pablo Renovable: un barrio en el que los vecinos han instalado en común paneles solares para depender menos de las compañías eléctricas.

Uno de esos cuatro amigos era Enrique Martín, un abogado que ahora tiene 54 años y vecino de casi toda la vida de la urbanización Pablo Iglesias. Este barrio compuesto por una decena de característicos bloques de dos pisos con balconadas y soportales ha visto aparecer, desde el año pasado, placas solares en sus azoteas como setas en otoño.

Las apariencias, sin embargo, engañan. Han pasado ya 10 meses desde que se completó la instalación, pero la mitad de los paneles están vertiendo la energía a la red sin beneficio para los vecinos ante los retrasos de algunas comercializadoras eléctricas en dar de alta sus instalaciones de autoconsumo. Con el sol cayendo a plomo sin generar ningún descuento en sus facturas, muchos vecinos están empezando a perder la paciencia ante las trabas burocráticas de las comercializadoras.

"Hay comercializadoras que esos trámites los hacen ágil y rápido, como está pasando con Som Energía y como ha empezado a pasar hace unas semanitas, gracias a la oficina de aquí, con Iberdrola, porque el personal sabe hacerlo y se ha puesto voluntad", explica Martín, sentado junto a otros vecinos en torno a otra mesa de una bar, igual que cuando empezó todo. "Pero hay otras comercializadoras que, en vez de hacer los trámites de ponerse en contacto con la distribuidora de manera rápida, empiezan a pedirte documentación que no hace falta y retrasan todo el proceso".

—¿Por qué creéis que hacen esto?

A su lado, Estrella Díaz, una administrativa de 54 años que también es vecina de la Pablo Iglesias y parte de la comunidad energética. "Es una combinación de cosas, pero fundamentalmente porque a la comercializadora no le interesa que estemos en autoconsumo", asevera ante los gestos afirmativos de sus vecinos. "Van a ganar menos, porque mientras estemos vertiendo energía a la red y no podamos autoabastecernos es dinero que nosotros no vamos a obtener como excedente ni vamos a ver reflejado en la factura".

Enrique Marín, uno de los precursores de la iniciativa La Pablo Renovable en una urbanización de Rivas Vaciamadrid. Jorge París

"Hay vecinos que nos toca las narices el cómo nos atracan las grandes eléctricas y esta es una manera de reducirles los beneficios"

Menos del 1% de autoconsumos colectivos

El autoconsumo eléctrico, tanto en viviendas unifamiliares como en comunidades de vecinos o empresas, permite a los usuarios producir y consumir su propia electricidad. Aunque para ser 100% autosuficiente es necesario incorporar también una batería -una opción muy cara por la que pocos hogares optan-, cuando no la tienen, este tipo de instalaciones reducen notablemente el gasto en electricidad.

España ha vivido una auténtica explosión del autoconsumo eléctrico mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en los últimos dos años. Sin embargo, esta parece haberse restringido casi únicamente a las viviendas unifamiliares y la asignatura pendiente es hacerlo extensible a bloques de apartamentos que es, no en vano, donde viven la mayoría de los españoles: en torno a un 65%, según los últimos datos de Eurostat. En abril de este año, había registradas ya 529.500 instalaciones de autoconsumo en todo el país, pero menos del 1% de la potencia de estas representaban autoconsumos colectivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado miércoles un paquete de medidas para acelerar la transición ecológica que incluía 120 millones para dar poner en marcha "proyectos piloto singulares" que den "un nuevo impulso a las comunidades energéticas". Esta suma se añade a los 100 millones ya adjudicados en los últimos años a este tipo de iniciativas, hasta ahora, con escaso éxito.

El pasado noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) -una entidad reguladora pública- convocó a diversos agentes a la Mesa del Autoconsumo para identificar los problemas, presentar soluciones y remitir un informe al Ministerio de Transición Ecológica. En las conclusiones del informe, publicado el pasado 11 de julio, la CNMC señaló que los múltiples trámites para conseguir que las instalaciones de autoconsumo, especialmente las colectivas, accedan y se conecten a la red obstaculizan su despliegue en España.

Esos trámites son especialmente engorrosos en la fase final del proceso, cuando las comunidades de vecinos tienen que esperar durante meses a que las comercializadoras eléctricas tramiten los nuevos contratos de cada una de las viviendas. Además, y al contrario que en las instalaciones individuales, hasta que no culmina este procedimiento, los vecinos de los bloques de viviendas no perciben ningún ahorro en sus facturas.

El papel de los dinamizadores

El citado informe de la CNMC, propone el impulso de la figura del "gestor de autoconsumo" para agilizar y simplificar el proceso de tramitación de los autoconsumos colectivos. Esta figura, que ya fue introducida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, la ejercerá cualquier vecino o un tercero elegido por la comunidad y que asumirá la representación de los miembros en los trámites.

En la Pablo Iglesias de Rivas, no hubo gestor de autoconsumo, una figura de la que probablemente ninguno de los vecinos había oído hablar. Pero fue clave el papel de un pequeño grupo de dinamizadores, entre los que estaba Enrique Marín, que se encargaron de difundir la idea entre el resto, organizar talleres informativos e incluso elaborar panfletos y buzonearlos para que todos conocieran la iniciativa.

Esta urbanización se ha caracterizado siempre por una convivencia y una cercanía y proximidad entre todos los vecinos, prácticamente tipo pueblo pero con la excelencia de poder vivir con las comodidades, la infraestructura, y todo lo que es la base de una gran ciudad", explica Marín sobre la Pablo Iglesias, una cooperativa de viviendas construida en 1982 vinculada a un sindicato y ubicada a 20 minutos en coche de Madrid. "Desde el inicio había este espíritu emprendedor y cooperativo, o sea, en comunidad".

Ese espíritu sin duda ayudó a que, finalmente, 939 viviendas, unas 3.000 personas, decidieran asociarse para acometer este proyecto, el mayor barrio solar del que hay registros en el continente. A Estrella Díaz le convenció el propio Marín, como a casi todos los que inicialmente se unieron a la iniciativa. "Nos engañó a todos, en el buen sentido, para que formáramos parte de una forma un poco más activa", declara Díaz. "Todos los vecinos, cada uno con sus circunstancias, tratan de aportar algo. Era imposible negarse a formar parte".

Estrella Díaz, una administrativa de 54 años que también es vecina de la Pablo Iglesias y parte de la comunidad energética. Jorge París

"A la comercializadora no le interesa que estemos en autoconsumo"

Un ahorro de 30 euros al mes

Cada uno de los miembros de la comunidad tienen sus motivos para formar parte. Obviamente, el ahorro económico en las facturas en un momento de enorme carestía de la electricidad es el más habitual, aunque muchos esgrimen también razones ecologistas o incluso de mera justicia frente al oligopolio eléctrico.

"Hay bastantes vecinos que estamos preocupados por el tema de la emergencia climática y esta es nuestra pequeña aportación", explica Marín. "Y luego, también hay muchos vecinos que nos toca las narices el cómo nos atracan las grandes eléctricas y esta es una manera de reducirles los beneficios. A mi me da mucho gusto cada vez que veo mi factura ahora y digo: ¡Ahí va!".

Una vez se hizo la labor de difusión entre los vecinos, la iniciativa se votó en junta, donde solo requiere un tercio de síes para salir adelante, aún en la improbable situación de que todo el resto de vecinos voten en contra. En el caso específico de La Pablo Renovable, 10 bloques hicieron cada uno su junta de vecinos y se asociaron posteriormente dada la peculiaridad de ser, no ya una comunidad energética, sino un auténtico barrio solar.

La aportación económica de cada vivienda a la comunidad ha sido de 3.100 euros, una inversión que, en principio, se debería amortizar en unos ocho años. Pero la realidad es que los vecinos han recibido también ayudas europeas de hasta 800 euros por vivienda y bonificaciones del IBI del Ayuntamiento de Rivas que van a hacer que la rentabilidad lleve mucho menos tiempo.

10 bloques de la urbanización Pablo Iglesias de Rivas Vaciamadrid se han asociado para formar el mayor barrio solar de Europa. Jorge París

En los momentos del día de mayor insolación, la energía producida por los paneles es suficiente para cubrir el 100% del consumo de la vivienda e incluso para producir excedentes que se venden a la comercializadora por el precio que negocie cada cliente. Esos excedentes sirve para compensar también la factura cuando no hay sol y el usuario tiene que tirar de la red general para el consumo de su hogar.

Aproximadamente la mitad de los miembros de la comunidad ya están recibiendo descuentos en su factura, en función de la comercializadora con la que estén. Algunos de los clientes de las empresas que más trabas están poniendo ya están solicitando el cambio a las que han completado el trámite sin demora.

"Desde el 16 de abril estoy recibiendo ya descuento en la factura", declara Marín. "He pasado de pagar en torno a 40 o 50 euros a pagar 13 euros". A falta de que las comercializadoras culminen ese último trámite, la comunidad energética estaría a pleno funcionamiento y preparada para recibir nuevos miembros del barrio. Entre tanto, los miembros de La Pablo Renovable quieren servir como referente para que el autoconsumo colectivo se vaya volviendo una realidad en España.

