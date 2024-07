Aguasantas revela por qué ha estado desaparecida de redes: "He sufrido un accidente de tráfico"

Aguasantas ha lanzado un duro mensaje a sus seguidores tras sufrir un duro accidente. Después de estar un par de semanas desaparecida de las redes sociales, ha vuelto de nuevo para explicar cómo ha vivivo este tiempo. "He vuelto a nacer", ha asegurado con sinceridad contando a sus seguidores las secuelas que le han quedado.

El calvario de la televisiva comenzó hace un mes, cuando sufrió un accidente de tráfico por el que ha tenido que estar prácticamente en cama. "No sé ni por dónde empezar. El golpe que yo recibí. Sé que ha habido casos que. No quiero pensarlo", ha asegurado aún muy afectada con la situación.

"He vuelto a nacer. Recuerdo solo momentos, y al fondo a mi padre y a mi madre con caras de angustia. Sin ellos todavía saber la gravedad de la situación. Me di el golpe y empecé a decir 'la columna, la columna, la columna...'. He soñado con el golpe 300 veces. Fui directa al hospital", ha explicado. Y es que actualmente se encuentra en manos de profesionales para poder recuperarse.

Tras el choque, tuvo que realizarse diferentes pruebas médicas y someterse a un tratamiento médico para intentar mejorarse, ya que se hizo "muchísimo daño en el cuello y en la columna". "He estado unos veinte o treinta días en cama, sin poder moverme", ha destacado.

Durante este tiempo, no ha podido dejar de reflexionar sobre la vida y la muerte. Por eso, ahora ha querido ver la parte más positiva: "Yo les dije a mis padres que estaba todo bien, pero evidentemente no lo estaba y me fui al hospital. Me hicieron radiografía, me pincharon. No estoy totalmente recuperada, pero he estado yendo a médicos y a rehabilitación. Sigo teniendo vértigos y mareos. Por eso yo desaparecí un poco de las redes sociales

Aguasantas no ha dudado en ser completamente sincera con sus seguidores y no ha dudado en contarles cómo se ha sentido en todo momento. Y es que, debido a la tensión del momento, llegó a tener una crisis de ansiedad: "Yo temo ir a un hospital. Era una crisis de ansiedad grandísima, no me entraba aire en el pecho, una sensación de pensar que te vas a morir".

Por el momento no sabe qué es lo que hará en los próximos días, porque quiere reflexionar y encontrarse de la mejor manera posible para poder reaparecer de la mejor manera posible: "Llevo días forzándome a estar bien y llevo unas 3 crisis en 4 días. Anoche, creo que pude controlarla, pero me he vuelto a levantar con dolores por todo el cuerpo, como de haber estado en tensión toda la noche. Me gustaba más cuando me levantaban así por una salida y que me doliera el cuerpo de bailar",

"En fin, sigo sin saber qué hacer, porque si me meto en descansar y no hacer nada por la ansiedad que tengo, me voy a meter en un boquete donde me va a costar salir. Y si salgo y me fuerzo en seguir mi día a día siento que me estoy forzando y no me encuentro bien", ha finalizado.