La reflexión de Masi en 'La Pija y la Quinqui' antes de su ruptura con IlloJuan: "Ojalá la lotería fuera igual de fácil de adivinar"

La ruptura entre el streamer IlloJuan y la presentadora Masi está dando de que hablar en internet. De hecho, lleva siendo tendencia en todas las plataformas y ha creado un gran debate sobre las razones que podrían pesar el motivo de la separación.

A pesar de que los dos han pedido no hacer un drama de la situación, el tema se está desbordando y está creando polémica en redes. Marian Maturana, presentadora de La Pija y la Quinqui, ha aprovechado el momento para compartir un fragmento de una entrevista de Masi en su programa.

En el vídeo se puede observar a los presentadores preguntando a la influencer sobre cuál sería la respuesta de la gente si hubiera un momento en el que IlloJuan y ella se separasen.

"Estoy muy agradecida y la gente me quiere mucho y tengo mucho apoyo siempre y he pensado imagínate que en un momento dado Juan y yo lo dejamos. Además de pasarlo muy mal, me llevaría la parte de ser la chica de la relación que bueno...", ha respondido en el vídeo.

Además, señaló que ya entonces la insultaban: "A mí ya me han insultado y me dicen 'todas putas' y todo el rollo simplemente por el hecho de ser una mujer o novia de.... Si lo dejamos por lo que sea imagínate, probablemente también me coma una de mierda...".

Ahora, con el tema todavía candente, Marian Maturana ha puesto su granito de arena a la situación por el comentario de un usuario diciendo: "No puede ser que tu novio sea un millonario con tiempo libre infinito y tú como mujer solo pienses en tu vida laboral, lo tenías todo y ahora solo tienes un trabajo muy 'chuli', masi."

La presentadora del pódcast ha compartido el respectivo vídeo del programa junto a un mensaje irónico: "Ojalá la lotería fuera igual de fácil de adivinar".