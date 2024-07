La madre de Yéremi Vargas, sobre la investigación por la desaparición de su hijo: "Necesito descansar, así no puedo continuar"

La madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Suárez, ha reconocido este jueves que está "agotada" y que necesita poner fin al caso de la desaparición de su hijo, que fue visto por última vez en marzo de 2007 mientras jugaba en un descampado junto a su casa, en un barrio de Gran Canaria. "Estamos mal todos [...] y necesito descansar, aunque no sé cómo, pero sí tengo claro que así no puedo continuar", ha explicado durante la presentación de un podcast de seis capítulos que ha elaborado el medio Canarias 7 y en el que ha participado la familia.

"No vamos a olvidar nunca a Yéremi, pero tiene que haber un límite y estamos llegando a él", ha manifestado, tras añadir que "sigue sin hacerse justicia", pues está convencida de la culpabilidad del principal sospechoso y único investigado por su desaparición, Antonio Ojeda, alias el Rubio. Así lo ha explicado este jueves, cuando Yéremi habría cumplido 25 años, tras añadir que "judicialmente ya no puede hacer nada", pese al trabajo de la Guardia Civil y de su letrado, Marcos García Montes.

Según ha comentado, cada vez que presentan algo ante el Juzgado numero 2 de San Bartolomé de Tirajana, que investiga el caso, "siempre hay una traba". "Estamos por tirar la toalla", ha explicado. Además, ha asegurado que no quiere que este procedimiento pueda producir daños colaterales a su familia y sobre todo a sus tres hijos.

Los familiares de Yéremi se han reunido varias veces y ha analizado los pros y los contras de continuar, a lo que se une que los médicos han advertido a Ithaisa Suárez de que "tenga cuidado con sus hijos" para que no sufran las consecuencias, según ha relatado ella misma, antes de insistir en que no olvidarán a Yeremi. "Tengo tres hijos que están creciendo y no quiero volver a pasar por todo lo que he vivido en este último año, por los daños que pueda sufrir la familia", ha abundado.

"El último tiro"

Ithaisa Suárez ha indicado que desconoce lo que hará su abogado y si "el último tiro que dé" en la causa servirá de algo, en relación con los informes que recaba para demostrar que su hijo sufría cianosis y conectarlos con unos comentarios que hizo hace años el Rubio. "Si sirve bien, pero si no, yo no puedo continuar", pese a que la familia "siente mucha impotencia, rabia y miedo" de Antonio Ojeda, ha explicado. Aun así, la madre de Yéremi ha agradecido este pódcast de Canarias 7 y que se haya presentado el día del cumpleaños de su hijo para recordarlo y tenerlo presente, es "algo muy bonito".

El periodista de tribunales del medio canario, Fran Fajardo, que ha seguido el caso desde la desaparición del niño, y que ha elaborado el podcast junto a la también periodista Dana Pérez, ha detallado que para este trabajo han contado con los protagonistas de la historia. Estos son Ithaisa y el abuelo materno del niño, José Suárez.

Además, han recabado información de los investigadores de la Guardia Civil, así como el alcalde y el concejal de Seguridad de Santa Lucía de Tirajana en la época, Silverio Matos y Luis Campos. También ha participado el abogado Marcos García Montes, con el que han grabado un capítulo especial centrado en la investigación judicial y en la figura de Antonio Ojeda, el único investigado hasta el momento por su desaparición y presunta muerte. "Hacemos una radiografía de esas personas y presentamos testimonios del Rubio inéditos", ha avanzado Fajardo, quien cree que han logrado "un relato muy interesante para que todos recordemos el caso y cómo se gestó y que sigue vivo".