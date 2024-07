Isa Pantoja revela el inesperado inconveniente que ha tenido durante sus vacaciones

Isa Pantoja y Asraf Beno ya llevan casi una semana disfrutando de sus idílicas vacaciones en Egipto. Unos días de paz y desconexión en los que no todo parece ir viento en popa, según ha contado la hermana de Kiko Rivera. Tal y como muestra a través de sus redes sociales, la joven ha sufrido un incidente con su teléfono móvil.

Así, de golpe y porrazo, su dispositivo ha dejado de funcionar y le ha sido imposible acceder a los documentos que necesita para viajar al extranjero y, peor aún, no va a serle posible fotografiar cada instante de sus lujosas vacaciones de ensueño.

Ha optado por usar el de Asraf Beno y desde ahí es donde ha revelado lo que le ha ocurrido. "Mi teléfono se quedó pillado y la pantalla no funciona. Voy a subir cosas desde el móvil de Asraf. Pobre móvil", ha confesado con tono de pena.

A pesar de este infortunio, la joven ha decidido buscar el lado positivo de las cosas: "Esto de no tener teléfono en parte está muy bien porque así desconecto, así que me voy a quedar con esa parte porque la negativa es que me voy a tener que comprar un teléfono".

La hija de Isabel Pantoja ha terminado dejando claro que ahora lo que pretende es relajarse y que ya se encargará del asunto en un futuro: "Voy a ver si me lo pueden arreglar, espero que así sea. No sé si aquí o allí cuando llegue a España, pero desde luego estoy desconectando".