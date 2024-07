Los mensajes que probarían el engaño de Álvaro Muñoz Escassi con otra mujer un día antes de casarse

Álvaro Muñoz Escassi sigue en el ojo del huracán, ya que continúan surgiendo testimonios de mujeres insatisfechas con su comportamiento hacia ellas. La última en hablar ha sido Ruth, quien este jueves ha expresado su testimonio en Así es la vida.

Ruth ha confesado en una entrevista telefónica que en 2016 el jinete no dejó de mandarle mensajes subidos de tono. "Estuvimos hablando durante tres meses y pico. Hablábamos todo el día prácticamente, y cuando yo no le contestaba, él a la hora me estaba volviendo a escribir". Asimismo, ha detallado que el sevillano le expresaba continuamente su deseo de verla, llegando incluso a adelantar un viaje para estar juntos. "Entre comillas y muy en grandes fue como una mini relación", ha explicado.

Ruth ha explicado que todo esto ocurrió en paralelo a la relación de Escassi con Raquel Bernal. "Un par de horas antes de casarse, me estaba escribiendo a mí. Muy fuerte. Cuando salió la portada también me quedo... no sé, me quedo blanca y se lo dije a él. No me dijo nada, me mandó unas caritas así de besitos y no me dijo nada, como si no le hubiera importado", ha narrado.

Corroborando su versión, el programa ha presentado los mensajes que Escassi le habría enviado: "Yo quiero conocerte y todo. Si pudiera, iría antes de Navidad". Además, horas antes de pasar por el altar, le habría escrito: "Quiero tu c***". A lo que Ruth respondía: "Pues nada, vente en febrero que tengo vacaciones", mientras él seguía pidiéndole fotos.

Tras lo sucedido, Ruth ha revelado que el andaluz volvió a ponerse en contacto con ella cuatro años después: "Me decía que me pagaba el billete para ir a Madrid y que nos conociéramos y tal. En las conversaciones que hemos tenido y en una en concreto que hablaba de una tercera persona, no sé si era mujer, transexual, pero se habla ahí de una tercera persona Le gusta un poco todo, la carne, el pescado y lo que se ponga".