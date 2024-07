El 'software' de la UCM, las visitas de Barrabés a Moncloa... Begoña Gómez se sienta de nuevo ante el juez con novedades en la causa

Dos semanas después, la esposa de Pedro Sánchez vuelve este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla para ser interrogada por el juez Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez declarará en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El pasado viernes 5 de julio, la declaración se canceló con ella ya sentada ante el instructor cuando su defensa alegó que no se le había notificado la admisión a trámite de una querella de Hazte Oír. A no ser que se produzca un nuevo impedimento, el magistrado podrá interrogar a la esposa de Sánchez este viernes a partir de las 10.00 horas, y lo hará teniendo en cuenta varias novedades incorporadas en la causa en las últimas dos semanas.

Las reuniones en Moncloa con el rector de la UCM

Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid justo después de la declaración frustrada de Begoña Gómez. Y según relataron varias acusaciones populares presentes en la Sala, aseguró que la secretaria de Begoña Gómez le llamó para citarse con la mujer del presidente en Moncloa. En la reunión, puntualizaron las acusaciones populares, Goyache y Gómez discutieron sobre la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva co-dirigida por la mujer de Sánchez.

El juez instructor incidió en los requisitos para co-dirigir una cátedra extraordinaria y el rector explicó que "no es necesaria una licenciatura", basta con acreditar experiencia en el campo correspondiente.

Barrabés también estuvo en Moncloa y vio a Sánchez

Este lunes, la comparecencia de Juan Carlos Barrabés -el empresario para el que Gómez firmó dos cartas de recomendación- dejó nueva información para el juez. Este testigo clave, que debido a sus problemas de salud declaró telemáticamente, reveló que en dos ocasiones estuvo reunido con Begoña Gómez y Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Estas reuniones tuvieron lugar justo después de la pandemia, aunque Barrabés no supo concretar la fecha de los encuentros ni el contenido de las reuniones.

Hablaron "sobre innovación", se limitó a explicar el empresario, y añadió que en uno de esos dos encuentros estaba presente Manuel de la Rocha, secretario general del departamento de Asuntos Económicos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En esta ocasión Pedro Sánchez se ausentó rápidamente porque tenía que atender una llamada.

Además de acudir a Moncloa en estas dos ocasiones, Barrabés se reunió en ese mismo lugar con Gómez otras cuantas veces. En estos encuentros hablaron sobre el máster de Transformación Social Competitiva que dirige Gómez y en cuyo claustro de expertos figura el empresario. Ambos mantuvieron "numerosísimas reuniones", según reconoció el testigo.

El 'software' de la UCM: ¿Apropiación indebida?

Por último, este jueves salió a la luz un informe que la Universidad Complutense envió al juez Peinado el pasado 1 de julio. La UCM trató de presentarse como acusación particular en la causa una vez se publicaron las primeras informaciones sobre el software financiado en parte por esta institución y patentado después por la esposa de Sánchez. El instructor no permitió la personación porque no apreció que Gómez hubiera causado ningún perjuicio a la universidad.

Entonces la institución abrió una investigación interna para averiguar si ese perjuicio, efectivamente, se había producido. El fruto de esa investigación es el informe trasladado al juez en el que la universidad concluye que no puede "alcanzar una conclusión definitiva" por sí sola. Por eso pide al juez que sea él quien averigüe si Gómez cometió un "delito de apropiación indebida" al patentar el software.

La clave es el "perjuicio patrimonial" que se pueda haber producido. Un prejuicio que se concreta en tres contratos diferentes que suman un total de 102.848 euros que la universidad desembolsó para la cátedra de Begoña Gómez. Todo este dinero iba destinado a poner en marcha y desarrollar "una plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación".

La investigación de la UCM, que destaca la "falta de colaboración" de Begoña Gómez, surge a raíz de varias informaciones periodísticas sobre la creación de este software que la mujer del presidente acabo patentando para su empresa. Antes de involucrar a la universidad, Gómez consiguió que Google, Telefónica e Indra aceptaran elaborar el software de forma gratuita. Tras desembolsar un total de 150.000 euros, las empresas decidieron abandonar el proyecto ante el posible conflicto de intereses que suponía elaborar un proyecto de forma altruista para la mujer del presidente.

Entonces la Universidad Complutense sacó una licitación para que una empresa completara el trabajo. Deloitte Consulting resultó adjudicataria del contrato y finiquitó el software a cambio de más de 60.500 euros. Y finalmente Gómez registró la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que ofrece gratuitamente desde su empresa Tansforma TSC.

El 5 de julio, el juez preguntó a Joaquín Goyache por estas informaciones, pero según las acusaciones populares el rector de la UCM fue "esquivo" y aseguró que las competencias en este campo estaban delegadas en el vicerrector.

Gómez volverá a entrar por el garaje

Este viernes, la esposa del presidente accederá al juzgado sentada dentro de un coche y a través del garaje. En los pasillos de la planta sexta -a la que subirá para declarar- únicamente la esperarán cuatro medios: las agencias Colpisa, EFE, Servimedia y Europa Press. Como ya hiciera antes del 5 de julio, la jueza decana de Madrid ha apreciado "un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez", de forma que ha atendido a la solicitud de Presidencia del Gobierno y permitirá que la investigada entre por el garaje.

Las agencias presentes en el edificio, las mismas que estuvieron allí el 5 de julio, reportarán la información al resto de medios. En aquella ocasión, varios individuos relacionados con la actividad mediática de la ultraderecha accedieron a la planta seis en calidad de asesores de las acusaciones populares y grabaron ilegalmente a Gómez en los pasillos.

Para evitar que esta situación se repita, la decana María Jesús del Barco ha acordado que "los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional".

Otras dos comparecencias

Después de la declaración de Gómez está previsto que comparezcan ante el juez el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. Fue este último al que señaló Goyache al ser preguntado por el software.

Pero ambas comparecencias están en el aire dado que la defensa de Begoña Gómez ha solicitado anularlas alegando que en la denuncia inicial de Manos Limpias no hay referencia alguna a la universidad ni delito que pudiera haberse producido en su seno, tal y como ha informado Europa Press.