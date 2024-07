Daniela Blume, destrozada, se despide de una gran amiga: "Lloro mientras escribo"

Daniela Blume no se encuentra en su mejor momento. La influencer ha vivido una dura pérdida tras la muerte de uno de sus grandes apoyos. Por eso ha querido buscar el apoyo en sus seguidores. Intentando buscar la cara más positiva, ha compartido un vídeo junto con a un bonito mensaje.

"Mi fiel compañera, un gran amor, mi amiga. Lloro mientras escribo", ha comenzado a relatar. Para ella, su mascota Kishi fue una parte fundamental de su vida y prueba de ello son las fotografías que ha compartido: "Gracias por todo lo que he vivido a tu lado, doy gracias por haberte tenido como guía y maestra".

"Te encantaba portarte bien, esa era tu cosa favorita, ser excelente, y lo conseguías. Lo conseguiste, hasta el final", ha confesado. Por eso, para ella su labrador fue un ejemplo de "tenacidad y pasión" y prueba de ellos son todas las imágenes emotivas que ha enseñado en su video.

Al fin y al cabo estuvieron juntas durante más de 20 años, en los que pudieron vivir todo tipo de experiencias: "Te llevas un pedacito de mí contigo. Eso es lo hermoso de la vida y de la muerte, que ya no estas y que, al mismo tiempo, siempre estarás".

"La buena vida que te di y que me has dado. Siento tu ausencia. Gracias, Kishi quien te ha conocido no te olvida porque tu adorabilidad ha superado todos los límites. Dep, mi bonita", ha finalizado su emotiva carta Blume. El vídeo cuenta ya con más de 3.000 visualizaciones y cientos de mensajes de apoyo.

"Lo siento corazón. Es un dolor muy grande recuerdo cuándo bebía agua en las meditaciones y su sonido me conectaba aún más. Era muy tierno, siempre en nuestros corazones ahora toca recordar", o "fuerte abrazo, bonita. La Kishi se lleva consigo todo el amor infinito que le di", han sido alguno de los comentarios más destacados