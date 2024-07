Famosos españoles que como Lamine Yamal todavía no han cumplido los 18

Aunque no lo parezca por la madurez que demuestra, Lamine Yamal no es el único menor de edad que triunfa en España, como descubrirás a continuación. "No todo el mundo alcanza una madurez cuando cumple 18. Es hacer dicotómico algo que es un proceso", explicó Santos Solano, doctor en Psicología, en el programa Gen Playz.

Lamine Yamal

Lamine Yamal y Fermín López antes del España-Francia de la Eurocopa. EFE

Lamine Yamal (13 de julio de 2007, Esplugues de Llobregat) fue nombrado mejor jugador joven de la Eurocopa 2024, un torneo que comenzó con 16 años y terminó con 17 tras ganar el título con la selección española.

Chloe DelaRosa

Chloe DelaRosa (27 de enero de 2015, Mérida), de 9 años, será la representante de España en Eurovisión Junior 2024.

Sofía de Borbón

La reina Letizia y la infanta Sofía en la Plaza de Oriente. DIEGO RADAMES / EUROPA PRESS

La princesa de Asturias celebró su 18 cumpleaños el 31 de octubre de 2005, pero su hermana Sofía de Borbón (29 de abril de 2007, Madrid) tendrá que esperar al 2025 para alcanzar la mayoría de edad.

Alira Moya

La ganadora de 'La Voz Kids 2024', del equipo de David Bisbal, no podía faltar en esta selección. Y es que la mallorquina Alira Moya solo tiene 9 años.

Pau Cubarsí

El central del FC Barcelona, Pau Cubarsí. AFP7 VÍA EUROPA PRESS

El defensa central Pau Cubarsí (22 de enero de 2007, Girona), al igual que su compañero Lamine, tiene 17 años.

Rafa Jódar

Rafa Jódar es una de las grandes promesas del tenis español. Mide 1,90 metros y solo tiene 17 años. Cumplirá los 18 el 17 de septiembre de 2024.

Sandra Valero

La cantante Sandra Valero JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST / YOUTUBE

¿La edad de la niña española que quedó segunda en Eurovisión Junior 2023? Hablamos de Sandra Valero (20 de agosto de 2011, Benetússer), que terminará el verano de 2024 con 13 años.

Charo Esquiva

La joven tenista alicantina Charo Esquiva, que ya ha debutado en Roland Garros Junior, cumplió 16 primaveras el 12 de marzo de 2024.

Melani García

Melani García fue la representante española de Eurovisión Junior 2019 EFE

Melani García fue la ganadora de 'La Voz Kids' en 2018 y quedó tercera en Eurovisión Junior 2019. ¿Cuándo cumplirá los 18? El 19 de junio de 2025.

Sofía Otero

La actriz Sofía Otero con su Oso de Plata. EFE

Sofía Otero (31 de marzo de 2013, Baracaldo), que ganó el Oso de Plata a la mejor interpretación de la Berlinale por '20.000 especies de abejas' (2023), solo tiene 11 años.