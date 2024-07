"Me voy de Guadalajara porque el alquiler está disparado": la cercanía a Madrid sube los precios en las 'provincias dormitorio'

El alza de los precios del mercado inmobiliario ha llevado a las familias a buscar alternativas, como instalarse en los alrededores de las grandes urbes con el objetivo de conseguir viviendas asequibles. El desplazamiento a las llamadas 'ciudades dormitorio' ha ganado popularidad en los últimos años, no obstante, el aumento de la demanda en estas localidades ha provocado a su vez un encarecimiento de los inmuebles. Como resultado, el fenómeno se está extendiendo a 'provincias dormitorio', donde los residentes ya notan subidas.

Algunas regiones que se están viendo afectadas son las limítrofes de Madrid, donde hay personas que prefieren residir fuera a pesar de trabajar ahí. Y es que adquirir un inmueble de la capital costó en junio de 2024 un 12,4% más de media respecto al mismo mes del año anterior y, alquilarla, un 17,9% más, según idealista. Ahora, este incremento se ha trasladado a provincias como Toledo (donde el alquiler subió en junio un 9,4% interanual), Ávila (12,7%), Guadalajara (8,9%) o Segovia (17,3%).

Maribel es una madrileña de 65 años que se mudó a Guadalajara hace tiempo por el trabajo de su marido. Sin embargo, tras el fallecimiento de su esposo ya no puede seguir pagando el alquiler: "El contrato me vence este mes y me lo suben 200 euros más, no lo puedo asumir". Esta viuda cuenta a 20minutos que, como consecuencia, va a trasladarse a Cáceres, donde tiene familia.

"Me voy a vivir a Extremadura porque aquí los precios del alquiler están disparados por la cercanía a Madrid y allí los alquileres son más económicos", asegura sin dudar el motivo del encarecimiento de la vivienda. A su juicio, Guadalajara debería ser considerada zona tensionada por la proximidad a la capital, aunque dice que "los políticos no están por la labor".

Arrendar un piso en Guadalajara este junio tenía un coste medio de 8,9 euros por metro cuadrado (m2), frente a los 7,6 del año pasado, según idealista. En cuanto a la compra, el precio subió un 6,1%, de los 1.197 hasta 1.270 euros/m2 de media. En julio, la situación por ahora se mantiene similar con 9 euros/m2, siendo el valor medio de un inmueble 851 euros en el caso del alquiler; y 1.890 euros/m2 en la compra, con un valor medio de 212.396 euros, según datos preliminares de Fotocasa.

Segovia, la capital con mayor subida del país

Este fenómeno no solo se da en Castilla-La Mancha, sino que también se extiende a Castilla y León. En Segovia, el precio de arrendamiento en junio de los 8,5 euros/m2 a 9,9 y, el de venta, ascendió un 7,9% desde 1.215 euros/m2 hasta los 1.311. "Actualmente no estamos viviendo en Segovia precisamente por eso, por la subida del alquiler", reconoce Marina, que planeaba mudarse a la ciudad. Y es que esta localidad sufrió el mayor encarecimiento de la vivienda en 2023 con una subida del 24,6%, según idealista.

Marina y su pareja buscaban piso en Segovia, pero sus esperanzas comenzaron a desvanecerse al encontrarse con los elevados precios de "pisos antiquísimos sin ningún tipo de remodelación". "A lo largo del año hemos visto 750, 800 e incluso 900 euros por un alquiler, comparándolo con años atrás no tiene nada que ver", asegura al explicar que algunas amigas suyas habían pagado 400 euros. Asimismo, en los pueblos colindantes, había inmuebles por 320 euros, mientras que ahora lo más barato ronda los 500 o 600 euros, algo que considera "una pasada".

Entre los factores que explicarían el incremento estarían, por un lado, el centro privado de estudios IE University, y, por otro, la escasa media hora que se tarda de Segovia a Madrid en tren, o poco más de una hora en el caso del coche o autobús. "Es un destino muy universitario, cerca de Madrid y se aprovechan de eso", comenta Marina, quien cree que la presencia de estudiantes "influye mucho". Con ella coincide Alejandro de Miguel, un segoviano de 31 años que sostiene que los alumnos de la universidad privada "están dispuestos a pagar cualquier cosa": "Es un alumnado con un poder adquisitivo tremendo".

Pero también hay personas a las que les beneficia la cercanía con la capital española. "Hay mucha gente que vivimos en Segovia y trabajamos en Madrid porque es viable", indica asimismo Alejandro, que vivió una temporada en la ciudad de la Gran Vía. El joven experimentó la subida de del alquiler viviendo primero en Cuatro Caminos, para luego tener que irse a Tetuán y, después de la pandemia, al ensanche de Vallecas, ya que le era "imposible" encontrar algo barato.

Ante la dificultad para encontrar un alquiler asequible, decidió trasladarse con su pareja a un piso que su suegra tenía libre en Segovia: "Ni lo dudamos, es que compensa aunque tenga que ir y venir a Madrid todos los días". "En la capital al final te dejas más del 60 o 70% de tu sueldo en un alquiler, y yo prefiero coger autobuses que estar pagando esa barbaridad", sentencia.

Con todo, Alejandro puntualiza que, además, hay otra cuestión relevante: las segundas residencias. "Los que quieren retornar al pueblo o a localidades más pequeñas no pueden, porque los precios están hiperinflados debido a que mucha gente de Madrid ha comprado casas y las utiliza de fin de semana o para veranear", advierte.

Toledo y Ávila suben sus precios de forma contenida

Lugares como Ávila y Toledo, a apenas una hora de Madrid, también sufren los efectos del desplazamiento y han experimentado subidas considerables del coste de la vivienda. En concreto, el alquiler en la provincia de Castilla y León se ha encarecido de media 6 euros/m2 a 6,8 (12,7%) respecto a junio de 2023, mientras que el precio de la venta se ha contenido un poco más y ha pasado de 870 euros/m2 a 903 (3,8%).

En el mes de julio, los datos recogidos hasta ahora indican una media de 8 euros/m2 para el alquiler, situándose el valor medio de un inmueble en 689 euros. La compra se encuentra, por su lado, en sobre los 1.411 euros/m2 y el precio medio de un inmueble es de 134.631 euros.

En cuanto a Toledo, si en junio de 2023 la media del alquiler estaba en 6,7 euros/m2, en el mismo mes de 2024 estaba a 7,3, es decir, ha variado un 9,4%. La venta de vivienda también ha tenido una subida menos pronunciada en esta provincia y su precio se ha incrementado un 5,6%, de 849 a 896 euros/m2.

Los datos preliminares de julio reflejan que el precio de alquiler en Toledo es de 10 euros/m2, siendo el valor medio de un inmueble de 832 euros. En cuando a la compra, la media ronda los 1.822 euros/m² y el coste medio de una vivienda se sitúa en 180.455 euros.