El verano, la época más cruenta en asesinatos machistas: "Es un efecto del cambio de rutinas en la relación de pareja"

Petra, Laura, Ammal, Rosi y Susana. Ellas son las cinco mujeres que el pasado fin de semana, entre el sábado y el domingo, fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Cinco víctimas que engrosan así el listado del horror de la violencia machista, sobre todo en los meses de verano, temporada alta para este tipo de crímenes.

Según los datos recabados por el Ministerio de Igualdad, junio y julio son los meses más cruentos de la violencia de género, con 117 y 135 víctimas mortales desde 2003, respectivamente. Les siguen agosto, con 115, y diciembre -también mes vacacional-, con 112. En lo poco que va de verano este 2024, se han cometido cuatro crímenes machistas en Andalucía, tres en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, uno en Madrid y tres en Castilla-La Mancha (una mujer y sus dos hijos). Además, desde 2013, 454 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista y otros 62 niños y niñas han sido víctimas mortales de la violencia vicaria, nueve este año. Este mes de julio se ha convertido en el tercero más trágico de toda la serie histórica con un total de once muertes.

"Estadísticamente, cuando analizamos el promedio de asesinatos por mes, teniendo en cuenta toda la serie histórica en un año puntual y que siempre puede haber variaciones interanuales, efectivamente los meses con más homicidios son julio y agosto. Luego les siguen diciembre y enero", confirma a 20minutos Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011 y forense. Según Lorente, la razón para estos repuntes reside en el cambio de hábitos que supone la época estival. "Es un efecto del cambio de rutinas en las dinámicas de la relación de pareja", señala, y agrega: "No tiene que ver con el calor".

El comentario de Lorente no es baladí. Son varios los estudios que apuntan a que las olas de calor provocan que haya más feminicidios. En concreto, Investigadores de la Escuela Nacional de Salud Pública, del Instituto de Salud Carlos III y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública apuntaban en un análisis publicado en 2021 que "si bien las raíces de la violencia de pareja están claramente vinculadas a las desigualdades de género", factores como las variables ambientales aumentan el riesgo de este tipo de conductas. "La evidencia científica demuestra que la exposición a la temperatura ambiental se asocia al riesgo de conductas violentas. En el caso de la violencia de género, se ha identificado una asociación entre la temperatura y un aumento en las denuncias policiales; en las llamadas telefónicas de emergencia y en las solicitudes de acceso a refugios para víctimas de violencia".

Las rutinas se alteran, las del día a día ya no están presentes y, por lo tanto, la violencia se produce, se acumula y puede llegar al homicidio

El efecto acumulación

Hace tan solo unos días, a tenor de las últimas muertes, la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, señalaba al verano como época crítica y hacía mención a posibles elementos que lo motiven. "Quizá porque hay mayor relación, mayor convivencia... también por la climatología, que a veces complica determinadas actitudes y genera situaciones más violentas. Es verdad que está confirmado que los meses de verano son especialmente peligrosos para las mujeres", afirmaba.

Para Lorente, por su parte, la temporada de vacaciones, tanto si se convive, como si no, conlleva una serie de circunstancias específicas porque "las rutinas se alteran, las del día a día ya no están presentes y, por lo tanto, la violencia se produce, se acumula y puede llegar al homicidio". El forense hace hincapié en que "el agresor que está dispuesto a matar a su pareja la controla, la sigue, más o menos sabe dónde va, cuándo sale, dónde, con quién... pero en vacaciones se sale más, de una forma más desordenada y más espontánea. La pérdida del seguimiento y del control produce esa percepción de que no va a recuperar a la mujer y puede plantear dar el paso al homicidio".

Cuando se produce un asesinato, el resto de hombres que están pensando en matar se ven reforzados en el homicidio anterior

Aún así, el forense apunta a que también son muchos los hombres que deciden acabar con la vida de sus exparejas sin haber ningún tipo de convivencia, algo que no responde al motivo principal de este aumento en verano. "Cuando se produce un asesinato, el resto de hombres que están pensando en matar, porque ahora mismo hay hombres en España que están pensando en asesinar a sus mujeres, se ven reforzados en el homicidio anterior", explica. La suma de la modificación de las costumbres diarias y el refuerzo de que otros hombres maten es decisiva. "No es una relación de causa-efecto directa, pero sí es una situación que aumenta el riesgo y puede facilitar que se produzcan más feminicidios, como vemos estadísticamente", agrega el forense.

En este sentido, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género encargó a un equipo de investigadoras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en 2018, un estudio sobre el posible efecto acumulación, que se da cuando hay varias muertes en un corto periodo de tiempo (de dos a cinco días) como ocurrió el pasado fin de semana, aunque también se utiliza este término para estos meses del año en los que las cifras aumentan.

En el mismo, los expertos consideraron que no hay evidencia de que se produzca un efecto contagio o la existencia de un patrón. "Las agrupaciones de asesinatos en un periodo de tiempo determinado, aun siendo ciertamente llamativas, no tienen por qué obedecer necesariamente a un mecanismo causal subyacente que las genere", señala el informe.

Las leyes no es que fallen en cuanto a que hay algo que no hacen, sino que son insuficientes

27 fallecidas y 92.134 casos activos

Por otro lado, Igualdad confirmaba el martes la naturaleza machista del asesinato del pasado 14 de julio de una mujer de 32 años en Sabadell (Barcelona), que tenía cuatro hijas menores de edad, siendo así 27 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.271 desde 2003, mientras que el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 21 en 2024.

Este miércoles, el Ministerio de Interior confirmaba que en el Sistema VioGén hay 92.134 casos activos de violencia de género hasta este mes, 2.670 más que en mayo. En concreto, 23 están en riesgo extremo, 1.490 en alto, 13.906 en medio, 40.754 en bajo y en 35.961 no se aprecia.

Ante los datos de muertes y el alza de denuncias suelen existir voces críticas que juzgan si las leyes vigentes funcionan. La ministra Redondo, por su parte, destacaba estos días la necesidad de hacer más e incorporar en todos los ayuntamientos al Sistema VioGén, así como que las policías locales también estén coordinadas. Además, anunciaba el posible uso de Inteligencia Artificial para detectar maltratadores. "Hay trabajo por hacer, que lo hemos hecho mucho ya. Y el futuro es nuestro, porque el futuro es desterrar esta violencia salvaje, esta violencia que implica la mayor vulneración de derechos humanos que tiene nuestro país", aseveraba.

Lorente, por su parte, cree que cuestionar la normativa genera más violencia. "Ahora mismo existe un cuestionamiento, un negacionismo, que está reforzando a los agresores. Nadie se pregunta qué falla cuándo hay un accidente de tráfico, pero sí cuando hay un crimen machista. Lo que pasó este fin de semana pasado no fue excepcional, se dio la coincidencia de que cinco hombres decidieron dar paso al homicidio", desgrana. "Las leyes no es que fallen en cuanto a que hay algo que no hacen suponiendo que tenían que hacerlo, sino que son insuficientes", remata.