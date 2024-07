James Blunt: "La sociedad tiende a poner a los artistas en un pedestal; no soy médico ni profesor, soy solo un músico"

Sobrevivir a un éxito mundial de la magnitud de You’re Beautiful –una canción que fue número uno en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Bélgica y que en 2005 vendió más de 625.000 copias solo en el Reino Unido– y al álbum Back To Bedlam (más de doce millones de discos vendidos), que contenía ese single, no es sencillo.

Muchos artistas se sienten tan eclipsados, que llegan a renegar de esa parte de su carrera. James Blunt (Tidworth, Wiltshire, Inglaterra; 22 de febrero de 1974) es un superviviente no solo de ese hit masivo, sino también de los insultos en las redes sociales que maneja con soltura y humor.

Son comunes los reportajes que recopilan sus mejores réplicas a insultos en X (antes Twitter). Por ejemplo, Noel Gallagher, el exmiembro deslenguado de Oasis, aseguró que no existe en el mundo nada más aburrido que James Blunt; la respuesta del cantante: "Por una vez, estoy de acuerdo con él".

Con motivo de su concierto el próximo 20 de julio en Concert Music Festival en el poblado de Sancti Petri (Chiclana de la Frontera), y el 22 de julio en Noches del Botánico (Madrid), 20minutos ha podido hablar con Blunt.

Chris Atkins, cineasta que ha dirigido el documental sobre su vida, James Blunt: One Brit Wonder (una maravilla británica, en castellano), estuvo doce meses de gira con usted y confesó que la experiencia fue tan salvaje, intensa y aterradora que le recordó al tiempo que pasó en la prisión por fraude fiscal. ¿Cómo sobrevive usted a sus giras?Gracias a que nunca falta cerveza ni vino en el autobús. Estoy acostumbrado a salir de gira: soy hijo de un soldado y viajábamos mucho cuando era niño. Seguí viajando cuando entré en el Ejército y aprendí las ventajas de organizarse, de trabajar en equipo. Lo fundamental es tener un equipo en el que confiar. El autobús en el que viajo en los tours con otras 16 personas no es muy lujoso pero es mejor que un tanque de combate. Y está muy ordenado. Sigo aplicando las lecciones que aprendí en el Ejército. En total, salimos de gira unas 45 personas en cinco camiones y dos autobuses. El amor que siento por mi trabajo –me encanta tocar– también me mantiene animado y con ganas.

El humor es una constante en su carrera. Ha desarrollado un músculo para encajar bien los insultos y los acosos en las redes sociales. ¿Cómo lo hace?La sociedad tiende a poner a músicos y actores en un pedestal. No soy un médico, ni un enfermero, no salvo vidas ni soy un profesor que educa niños. Soy solo un músico. Me encanta mi trabajo pero creo que es esencial ponerlo siempre en perspectiva. Esa filosofía me ayuda a encajar bien los insultos.

La exposición pública de un cantante o un actor es mayor que la de un profesor.Sí, pero me encanta lo que hago. Y soy consciente de que mis canciones no le van a gustar a todo el mundo. Si me frustrara cada vez que leo un comentario negativo, sería mi perdición. ¿Qué significa una mala crítica comparada con un público entregado de 10.000 personas que ha recorrido kilómetros, comprado una entrada para ir a tu concierto? Enfadarme por un comentario no tiene sentido.

Tiene fama de compositor de letras y canciones románticas, pero también ha escrito sobre la angustia y las drogas.Muchas de mis canciones son luminosas y oscuras. Mi hit, You’re Beautiful, trata de un hombre que está colocado y está acosando a la novia de otra persona en el metro de Londres. Creo que más que romántico, el protagonista de esa letra debería ser arrestado. Es cierto: escribo sobre amor, pero también sobre muerte, adicción y ansiedad, que es de lo que hablan Saving a Life y Dark Thought.