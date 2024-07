Madrid defiende su ley trans después de la suspensión del TC: "Hemos primado siempre a los menores"

Los efectos de la reforma de la ley trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid han quedado en suspensión por el Tribunal Constitucional mientras resuelve el recurso interpuesto por el Gobierno central. La presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el nuevo texto normativo no infringe ningún derecho y que en su redacción siempre se ha "primando el interés de los menores". Madrid ha anunciado que respetará la decisión del alto tribunal, aunque insiste que las modificaciones responden a las recomendaciones de las sociedades médicas y profesionales.

El 25 de junio, el Ejecutivo de España presentó un Recurso de Inconstitucionalidad contra las modificaciones normativas de las leyes trans y de protección contra el colectivo LGTBI aprobadas por el Gobierno de Díaz Ayuso a finales de 2023. En el escrito se solicitó suspender la aplicación de la reforma de manera cautelar. Según explicó entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la decisión se tomaba al apreciar la vulneración de derechos y la invasión de competencias. En concreto, sobre el acompañamiento médico que se introducía para que los menores trans accedieran a tratamiento hormonal que se calificó como un "tutelaje" y una forma de mitologización.

"Nuestras reformas se han hecho desde el respeto a la Constitución. Siempre primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales", ha expresado Díaz Ayuso a través de su cuenta de X. Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reafirmado su compromiso de "proteger siempre a los menores" y primar "los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología".

Tras admitir a trámite el Pleno del TC el recurso, la Comunidad de Madrid no podrá establecer como requisito un examen clínico previo para proporcionar tratamiento hormonal a los menores trans, ni exigirlo a lo largo de este proceso. Queda así sin efecto el artículo 14 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. Asimismo, no se podrán aplicar los supuestos donde se condicionaba el acceso a determinados espacios como las residencias.

Desde el Gobierno regional consideran que el objetivo del Ministerio con el recurso es atacar a Madrid, sin preocuparse por los menores. Además, la Consejería estima que la el Ejecutivo nacional debería centrarse en modificar la ley trans nacional, ya que hay pone en riesgo a las mujeres víctimas de violencia al permitir que "presuntos agresores que cambien de sexo" y se presenten "en los recursos de atención solicitando acceder".