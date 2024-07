Chaves pide volver al PSOE y augura el "principio del fin" del PP en Andalucía tras las sentencias del TC sobre los ERE

Máxima expectación este jueves en la calle San Vicente de Sevilla, donde se encuentra la sede del PSOE andaluz a la que el expresidente de la Junta Manuel Chaves ha regresado después de muchos años. Lo ha hecho después de que el Tribunal Constitucional le haya exonerado en parte del delito de prevaricación por el que fue condenado a nueve años de inhabilitación en la pieza política de los ERE para anunciar que quiere que le devuelvan el carné del partido y augurar el "principio del fin" del PP en la comunidad.

Profesor de profesión, ha recordado Chaves en su primera rueda de prensa "en muchos años", se ha declarado "político de vocación" y ha subrayado que le "apasiona la política" y que "siempre" se ha sentido "socialista", por eso "pienso y quiero volver", razón por la que va a solicitar el carné de militante para, después, ponerse "a disposición" de la federación andaluza y de su secretario general, Juan Espadas, para lo que ellos "quieran".

Cabe recordar que hace solo unos días, fuentes de la dirección del PSOE se mostraban dispuestas a reabrir las puertas a todos los exonerados, del todo o en parte, en esta causa. Además, Chaves ha confirmado que en la tarde de este miércoles recibió la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para felicitarle y darle "la enhorabuena por lo que había ocurrido", y también "para que transmitiera esa felicitación al resto de mis compañeros". Siempre, ha garantizado el expresidente andaluz, se ha sentido "amparado" por el PSOE.

Un "punto de inflexión"

Tras declararse "muy orgulloso" de su gestión al frente de la Junta de Andalucía, que presidió entre los años 1990 y 2009, cuando fue sucedido por José Antonio Griñán, Chaves ha cargado duramente contra el PP y se ha mostrado convencido de que las sentencias del TC, la "actitud" de los populares, "la que hemos tenido nosotros de respeto a las instituciones y a las sentencias" van a suponer un "punto de inflexión" en la política andaluza y el "principio del fin" de los gobiernos populares en la comunidad. Porque, ha añadido, "el pueblo andaluz es sabio cuando vota", y, "en una democracia, el pueblo nunca se equivoca, nos guste o no el resultado de las urnas".

No obstante, ha manifestado el socialista, hubo "una evidente relación entre los ERE con los resultados de las elecciones" de diciembre de 2018 que permitieron al PP-A llegar al Gobierno por primera vez en la historia de Andalucía, aunque Chaves ha recordado que lo consiguió con los "peores resultados" de los populares en las urnas andaluzas y solo gracias al apoyo de Cs y Vox.

Para Chaves, el PP montó con el caso de los ERE "una operación política, mediática" y "con ropaje judicial" que tenía el "objetivo" de "echar al PSOE" de la Junta" y "conseguir lo que no había podido conseguir antes por los votos de los andaluces". Se trataba, ha continuado, de "erosionar la credibilidad del PSOE ante la ciudadanía con bulos, mentiras y graves acusaciones falsas", buscando "descalificar los 30 años de gestión más brillante que Andalucía ha tenido en muchas décadas". Operación que el socialista ha calificado como la "más grave que ha habido en España para tumbar a un gobierno y a un partido".

Las sentencias

Al respecto del contenido de las resoluciones del TC, el expresidente andaluz ha indicado que "los jueces que instruyeron la instrucción", los de la Audiencia de Sevilla que les condenaron y los del Tribunal Supremo que ratificaron esas sentencias "no vieron o no quisieron ver algo que se aprende en la facultad de Derecho", y es que "una ley, por propia definición, no puede ser ilegal", y que "un proyecto de ley validado por el Parlamento no es ilegal, no es constitutivo de delito", que es la doctrina que ha aplicado el TC en todos los recursos de amparo.

"Nosotros fuimos condenados por aprobar proyectos de ley que después fueron validados por el Parlamento de Andalucía. Y esta fue o ha sido la clave de bóveda que ahora ha desmontado" el TC, ha reiterado Chaves, quien a preguntas de los periodistas ha añadido que "no hubo fraude en la causa política" de los ERE. También ha acusado al PP de llevar a cabo una "estrategia de deslegitimación" del TC, que es "también una manera de deslegitimar a la propia Constitución Española", y de "difamar a los magistrados" de la corte de garantías.

Al hilo, ha señalado que la magistrada ponente, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, "fue designada ponente por sorteo cuando el TC tenía mayoría conservadora, y fue el propio presidente" de dicha corte, entonces "conservador, el que concentró todos los recursos que habíamos presentado en la ponente", por lo que no es verdad que fuera "nombrada por el PSOE".

De nuevo, el socialista ha defendido que no hubo "ninguna confabulación política de presidentes de la Junta, de consejeros y de altos cargos para delinquir o para que otros delinquieran", y "si hubo una confabulación política fue precisamente contra el Gobierno socialista de la Junta", ha apostillado. Pero, al darles "la razón" el TC a los condenados, ha dicho, "podemos limpiar el lodo que han echado sobre nosotros", y el PP ha cosechado una "derrota" en su "operación política de borrar 30 años de gestión socialista" en Andalucía.

Sentimiento "agridulce"

Más en lo personal, Chaves ha revelado que ha hablado con sus "compañeros" que también presentaron recursos, como Griñán y las exconsejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, y con todos ha coincidido en compartir un sentimiento "agridulce, contradictorio incluso", en el que se unía la "satisfacción" por el hecho de que el TC "ha reconocido nuestra inocencia" y les ha dado "la razón"; y, a la vez, el recuerdo de una experiencia de "años muy duros" en los que han "sufrido mucho, unos más que otros" al haber pasado por la cárcel, según ha puntualizado.

En su caso personal, ha dicho que siente "mucha tristeza" porque cree que "lo que ha ocurrido no tenía que haber ocurrido". "Acabo de cumplir 79 años y he perdido muchos años", se ha lamentado Chaves en esa línea.