Sara Carbonero preocupa al compartir una imagen desde el hospital

Sara Carbonero ha vuelto a preocupar a sus seguidores de las redes sociales tras compartir una fotografía desde un hospital. En ella, la periodista lanza una reflexión: "Las mañanas de hospi dan para mucho", ha escrito en sus stories de Instagram.

En la imagen, además, se puede ver un aparato médico junto a una cama y una ventana con la persiana bajada para que no entre mucha luz. Una fotografía que, obviamente, ha desatado cierta preocupación entre sus seguidores, que no saben a qué se debe su estancia en este lugar. Pese a ello, la comunicadora no ha aclarado detalles del mismo.

Es habitual que la periodista comparta este tipo de imágenes. Hace unos meses, sin ir más lejos, hizo algo parecido con unas fotos y textos en su Instagram que hicieron creer que había sido ingresada de nuevo.

Story de Sara Carbonero. INSTAGRAM SARA CARBONERO

Pero, según El Español, quien estuvo ingresada en la Clínica de Navarra había sido su madre, Goyi Arévalo.

Eso sí, la exmujer de Iker Casillas había preocupado a sus seguidores y amigos cuando publicó que se encontraba en la Clínica de Navarra, donde ella fue atendida hace un tiempo de un cáncer, hoy felizmente superado.