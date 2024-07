Entrevista

Que levante la mano quien no se haya vuelto loco cantado -y bailado- a todo pulmón eso de "boooooooooooooooomba". Dos décadas y muchas otras canciones del verano después, su autor sigue llenando de alegría los escenarios de verano del país, donde no para de hacer bolos. El último, hace unos días en el Chiringuito Vibra Mahou en el MadCool. King África es solo el personaje; la persona esconde mucho más.

¿Qué debe tener una canción para ser el hit del verano?La canción del verano siempre ha sido un baile fácil que todos puedan hacer, desde la niña hasta la abuela, y una letra sencilla que todo el mundo pueda recordar. Esa que todos esperaban para hacer el mismo paso juntos. Llámese La bomba, Aserejé o alguna canción de David Civera, Raúl o Sonia y Selena

Temas imprescindibles en las verbenas y fiestas populares. ¿Se les hace, por eso, de menos?Yo siempre digo que todos somos muy dignos y muy indies hasta que suena la primera charanga. Y es así. Hay mucha gente que va del rollo: 'esto no lo escucho' o 'esto no lo canto', pero, en cuanto suena la primera charanga, están todos saltando como locos. King África es eso, una charanga completa. Esto no es cuestión de apreciar una música, violines o la voz. No. Aquí vamos a lo que vamos. ¿Que te quieres divertir? Pues eso es King África. Te lo vas a pasar bien, te vas a divertir, a hacer el cabra. Y no hay mucha historia más.

¿Y con qué se divierte alguien con el que la gente se lo pasa tan bien?Me divierto como cualquier persona. Viendo una película de comedia, saliendo con amigos o tomándome algo. No pido ni exijo mucho. Tampoco es que tenga mucho tiempo libre, porque, generalmente, de jueves a domingo me toca trabajar. Yo vivo en Marbella, y ahí está Kike Supermix, el de La quinta marcha, pinchando todo lo de los ochenta, noventa y 2000. Esa es la música que a mí me divierte.

"Todos somos muy dignos y muy indies hasta que suena la primera charanga"

De hecho, actúa este verano en festivales en los que la protagonista es esa música y que ahora están en auge. ¿Es por pura nostalgia?No creo que sea por nostalgia. Es que la gente quiere volver al lugar donde fue feliz. ¡Es verdad! Vas a esos sitios y escuchas toda esa música de aquella época en la que eras feliz y, de alguna manera, vuelves a tu infancia. A mí lo que más me llena es que la gente me diga: 'eres mi infancia'. Esa es la parte más bonita de todo esto.

¿Puede mantener un equilibrio sano entre King África y Alan, es decir, entre el personaje y la persona?Siempre lo he hecho. El otro día, en un festival, durante una prueba de sonido los técnicos tuvieron un problema y me pedían disculpas por el retraso. les dije que no, que yo he trabajado como ellos, tirando cables y llevando equipos. Ese es Alan, que trabajó mucho tiempo detrás como ayudante de técnico y un montón de cosas más. He llegado a ser artista, pero siempre he comprendido el trabajo de los demás y trato a todo el mundo con mucho respeto. En eso se parece King África a Alan. Como artistas, compartimos ese rol. Pero encima del escenario King África es una cosa y, abajo, Alan es otra. King África es el artista, el loco, pero Alan es un tipo muy tranquilo. ¡Soy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde! Nunca me ha comido el personaje, siempre tuve claro que puedo ser el rey del verano, pero solo encima del escenario, porque yo no no tengo ni castillo ni nada.

"Lo que más me llena es que la gente me diga: 'eres mi infancia"

Un rey que destronó a otro, Georgie Dann. Yo agradezco que digan eso, pero yo no he destronado a nadie, te lo digo sinceramente. A mí me pusieron el mote del rey del verano, pero yo no vine a quitar el puesto a nadie. Para mí, Georgie Dann siempre fue un referente y sigue siéndolo hoy en día. Hay que recordarlo con mucho cariño, porque ha dado muchas canciones que todavía, cuando las ponen, se siguen bailando. Y, aparte, lo apreciaba mucho como músico. Todo el mundo comenta lo de la canción del verano, y lo hace en modo despectivo, pero Georgie Dann era un músico fantástico. No todo el mundo puede llegar a tocar los instrumentos como él lo hacía. Muchas veces uno no sabe apreciar lo que tiene delante y te ponen motes despectivos.

¿No se cansa de que le griten eso de: 'boooooooooomba?Eso me preguntan también mis amigos, pero yo les digo que no me tomen por el pito del sereno. ¿Por qué no le preguntan a Bisbal si le gritan 'bulería, bulería'? Para mí, es un reconocimiento, algo que marcó la vida de muchos. Es la canción del verano del año 2000, nada más y nada menos. Todo el mundo se preguntaba qué pasaría ese año, si los coches volarían o sería todo futurista. Pues no, vino un loco que se llama King África y te metió una canción que se llama La bomba para que la bailases. Eso es de lo que se acuerda la gente. Así que yo ese grito lo tomo como un gesto de cariño.

"King África es el artista, el loco, pero Alan es un tipo muy tranquilo. Nunca me ha comido el personaje"

¿A quién pondría a bailar?A cualquier persona. Desde un niño dos años a una abuela de 90. Pero cuidado, esto no es cuestión de que me tengan que seguir ni de imitar a la gran Lola Flores: '¡si me queréis, seguirme, que no irse!' (ríe). Que hagan lo que quieran, porque yo no obligo a nadie a que bailen mis canciones.

Siempre ha tenido un look, además de una voz, muy característico. ¿Nunca han intentado moldearle o cambiarle?No, porque cada uno es como es. Para mí lo importante no es el físico o el estilo, sino la química con el público. Yo conozco a gente que es muy buen artista, cantante o músico, pero no transmite. Lo van a ver, pero la gente no se mueve. Y yo tengo la suerte de tenerlo, y eso no se compra en ninguna farmacia o supermercado. Cada uno nace con lo que nace, no hay que copiar ni intentar cambiar, porque hay que respetarlo.

"El día que no me divierta me bajaré del escenario y me dedicaré a otra cosa"

Iba para rockero, pero se truncó. ¿Piensa en lo que pudo haber sido?Yo estaba en una banda llamada Mondatta, en homenaje al disco Zenyatta mondatta, de The Police. Empezamos tocando en bares como todo el mundo hasta que nos llamaron del Hard Rock. Ahí sí me puedo jactar de hacerlo muy, muy bien. Yo, en el rock, creo que lo hice todo, no me ha quedado nada en el tintero. De vez en cuando sí que me junto con mis amigos y tocamos algo, así me quito el mono.

¿Tiene intención de jubilarse o eso en un músico es imposible?Mira, acabo de tocar en el MadCool; me queda hacerlo en dos grandes festivales, que son el de Benicàssim y el Sonorama. Siempre digo que, cuando toque en esos dos, yo ya me retiro. ¡Pero a saber si me retiro! (ríe). Yo me divierto mucho, como lo hace la gente que viene a verme. El día que no me divierta me bajaré del escenario y me dedicaré a otra cosa. Y, entonces, la gente me recordará como ese loco con el que se pegaban grandes fiestas.

Alan Duffy Este argentino de 54 años se esconde tras el exótico seudónimo de King África, formación que se creó en 1992 y que lidera desde 1997. Con una media de 2 o 3 bolos al día por año, sigue siendo pieza fundamental de festivales e incluso reclamo de 'influencers'. Además de su mayor 'hit', 'La bomba', tiene éxitos como 'Salta' o los 'remix' de 'Paquito El Chocolatero' o 'El camaleón'.