Sanz saca adelante la ordenanza de limpieza y nuevas inversiones en Tussam

El Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido sacar adelante este jueves la ordenanza de limpieza, además de nuevas inversiones por valor de casi 23 millones de euros, a través de modificaciones presupuestarias, que ascendía a unos 26 millones de euros, entre las que destacan las destinadas a Lipasam o Tussam. Ha sido en el último Pleno municipal antes del parón estival, que se ha celebrado esta mañana en la Casa Consistorial.

Así, como estaba previsto, el Ejecutivo de José Luis Sanz ha aprobado definitivamente la modificación de la normativa municipal de limpieza del espacio público y gestión de residuos municipales, que ha contando con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Socialista, que ya anunció este miércoles que daría su apoyo, mientras que Podemos-IU y Vox se han abstenido.

La nueva normativa, que entrará en vigor en agosto, endurecerá las sanciones por pinturas vandálicas en elementos del patrimonio cultural o Bienes de Interés Cultural (BIC), con multas de hasta de 3.000 euros, regula la gestión de los residuos procedentes de apartamentos y viviendas destinadas a fines turísticos; obliga a comerciantes y hosteleros a limpieza de manera adecuada el pavimento de sus zonas; y prohíbe arrojar chicles al suelo o abandonar enseres y muebles en la vía pública, entre otros aspectos, tal y como destacó este miércoles la delegada del ramo, Evelia Rincón, en la presentación del documento.

Por otro lado, también en el Pleno se ha abordado un nuevo paquete de modificaciones presupuestarias -del Presupuesto prorrogado de 2023 toda vez que el de 2024 entrará en vigor en agosto-por casi 27 millones de euros, de las que han salido adelante la inmensa mayoría, salvo tres, relativas a Contursa, Emvisesa y a la adquisición de dos casas del Patio de Banderas.

Entre las que sí han prosperado, cabe destacar una inyección 10,5 millones de euros para la empresa de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), "por la disminución de ingresos", ha esgrimido el portavoz del PP, Juan Bueno, lo que permitirá mantener la bonificación municipal al transporte público -el 30% de la subvención corresponde al Gobierno central- para que los sevillanos puedan seguir contando con un descuento en las tarifas. Una propuesta que ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos menos de Vox, que ha votado en contra de todas estas modificaciones en las cuentas, continuando con la tónica del partido de Santiago Abascal.

También han sido aprobados siete millones de euros para la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), que principalmente servirán para financiar 200 nuevas contrataciones temporales como "refuerzo" de la plantilla ante el "incremento brutal de eventos" que afronta Sevilla, contando este punto con el rechazo de Vox y la abstención del PSOE y Podemos-IU, con lo que ha prosperado al contar con el apoyo del PP. La misma orientación de votos ha recibido una inversión de 400.000 euros para la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y 100.000 euros para la rehabilitación del comercio ambulante de Pino Montano.

Además, el Pleno ha dado luz verde a 1,8 millones de euros para pagar los "impuestos" correspondientes al Consistorio hispalense de la gestión de residuos en la Mancomunidad de Los Alcores y que en este caso sí ha contado con el apoyo del PSOE pero la abstención de Podemos-IU.

Además de las mencionadas, también se han abordado en el pleno modificaciones presupuestarias en materia de Urbanismo, entre estas 639.000 euros para medidas de seguridad en el antiguo mercado de la Puerta de la Carne; 3,66 millones de euros, esencialmente para el proyecto de mejora de la carretera SE-20, que han salido adelante.

También se ha aprobado una bonificación del 80 por ciento en el impuesto municipal de instalaciones y obras (ICIO), para una obra promovida para la restauración de un edificio de la céntrica calle Gravina, en el que se construirán 14 nuevos apartamentos turísticos. En concreto, ha salido adelante con el apoyo del Gobierno local del PP, el PSOE y Vox y la abstención de Podemos-IU.

Imagen de la sesión plenaria de este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla María José López/ Europa Press

Modificaciones rechazadas en bloque

En cambio, han sido rechazados, con el voto contrario de toda la oposición, 12.821 euros para el abono de los intereses bancarios de la operación de compra al Estado de las casas de los números siete y ocho del Patio de Banderas así como 2,5 millones para transferir a la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), "para las necesidades de este año 2024", según Bueno. El mismo destino ha sufrido otra modificación presupuestaria por 230.000 euros para Emvisesa, que ha contado con los votos en contra de PSOE y Vox, pero con la abstención Podemos-IU.

El también concejal de Hacienda, Juan Bueno, ha sido el encargado de defender las mencionadas modificaciones presupuestarias exponiendo que aunque apenas restan "20 días" para la aprobación definitiva del proyecto presupuestario de 2024, esta operación está "perfectamente justificada" porque haber actualizado el nuevo presupuesto incluyendo estos aspectos implicaría retrasar "a diciembre" su aprobación, además de que se trata de "la última oportunidad" para aprovechar los remanentes de tesorería que sustentan la mayoría de estos cambios en las cuentas de 2023.

Bronco debate plenario

Ha sido al comienzo de un bronco debate plenario que han protagonizado el alcalde, José Luis Sanz y el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, con ocasión de una pregunta del Grupo Socialista sobre el programa de promoción de vivienda pública, si bien no ha sido el principal desencadenante del cruce de descalificaciones. Desde el inicio de la sesión plenaria, prácticamente, ha reinado un clima enrarecido con reproches mutuos desde ambas bancadas, ya fuera para tratar las modificaciones presupuestarias, la ordenanza de limpieza o los pisos turísticos.

"Lo último que me faltaba por ver, señor Muñoz, es su papel en los plenos que le queden, que no deben de ser muchos, de protagonista de circo y que venga aquí ahora, una vez al mes, a montar un numerito como el que ha pretendido hacer hoy", ha afirmado el regidor sevillano al inicio de su intervención. "Seguramente está muy nervioso. Se cree un magnífico gestor cultural, turístico y del urbanismo. Que usted pregunte por vivienda tiene narices".

Antes, el portavoz del prinicipal grupo de la oposición había afeado a Sanz el hecho de que mientras una compañera intervenía y le estaba interpelando "tuviera un gesto feo, de desprecio y bastante reprochable" dado que no "no se ha dignado ni a escucharla ni a mirarla, de modo que no ha estado a la altura de una persona que ocupa la Alcaldía de Sevilla", al tiempo que le ha requerido que pidiera disculpas a la concejal Díaz "por su comportamiento".

También ha habido descalificaciones por parte de la portavoz de Vox, Cristina Peláez, que ha defendido que el voto contrario de su grupo a todas las modificaciones propuestas deriva de que las mismas prueban que el proyecto presupuestario de 2024 de Sanz "es chapucero e improvisado".

La edil del PSOE Sonia Gaya, de su lado, ha lamentado también el "culebrón" de los nuevos presupuestos, criticando que el Gobierno local del PP opte por estas nuevas modificaciones en el presupuesto prorrogado de 2023 "en el tiempo de descuento" y remarcando igualmente que con el apartado de urbanismo, los cambios económicos se elevaban a 26 millones de euros.

Ha cerrado esta parte del debate Juan Bueno, acusando a Vox de "buscar el no por el no" para oponerse a todas las propuestas del PP y defendiendo de nuevo que incluir estos aspectos en el proyecto presupuestario de 2024 habría supuesto "retrasarlo más", con lo que a su entender era "el momento procesal oportuno" para estas modificaciones presupuestarias.