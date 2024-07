Qué se sabe de los contratos de puntos violeta que salpican a la jefa del Instituto de la Mujer y qué argumenta en su defensa

La directora del Instituto de las Mujeres en la presente legislatura, Isabel García, y su esposa, Elisabeth García, están siendo cuestionadas por haber obtenido presuntamente 64 contratos públicos adjudicados a dos empresas que ambas comparten por parte de ayuntamientos gobernados por el PSOE para la organización de Puntos Violeta, lugares seguros para víctimas de violencia machista en espacios abiertos, comercios, empresas u organismos públicos.

Después de conocerse las informaciones comprometedoras para el órgano dependiente del Ministerio de Igualdad, que tomó el relevo socialista hace menos de un año, la ministra Ana Redondo ha pedido explicaciones a García para que aclare si hubo beneficios en la gestión de estos puntos de protección. Mientras, las formaciones Sumar y Podemos, -esta última ostentaba la cartera de Igualdad durante la pasada legislatura-, han exigido directamente su cese. Tras las peticiones, la socialista ha defendido su inocencia al asegurar que tiene "la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho las cosas bien".

Las licitaciones, con valor total de 250.000 euros, se habrían concedido desde 2022 a través de las dos empresas que ambas comparten, según ha revelado el diario El Español. García ha defendido que entre 2022 y 2023 ella estaba "libre de responsabilidades políticas" y que "no ostentaba ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE".

Una vez asumió el mandato en el Ministerio de Igualdad a finales de 2023, sostiene que acudió "de forma inmediata" a la Oficina de Conflictos de Interés y redujo su titularidad al 8% en ambas firmas, quedando la gestión exclusiva de las empresas favorecidas en manos de su mujer, exasesora del PSOE en el Senado.

¿Cuáles son las empresas de García y su pareja?

Isabel García y Elisabeth García son las propietarias conjuntas de dos empresas: Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad. Estas compañías están especializadas en estrategia y gestión de políticas públicas y actividades relacionadas con la igualdad y diversidad, entre ellas, los Puntos Violeta para la protección de víctimas de violencia machista.

Según ha revelado el medio digital, ambas compañías no tienen trabajadores dados de alta y utilizan voluntarios en "la mayoría" de las actividades que organizan.

¿De dónde vienen los contratos?

En el caso que concierne a la directora del Instituto de las Mujeres, fueron los Ayuntamientos los que se encargaron de contratar estos servicios a sus firmas mediante concesión directa o concurrencia competitiva -concurso público- para que se encargue de la organización y gestión de los Puntos Violeta.

En concreto, las adjudicaciones fueron concedidas presuntamente por parte de decenas ayuntamientos del PSOE, como el del municipio madrileño de San Fernando de Henares (Madrid) o los valencianos de Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca, Godella, L'Eliana, Burjassot, Alcàsser, La Vall d'Uixó, Cullera, Alaquàs, Llíria y Foios.

¿Cuándo se otorgaron?

Las 64 licitaciones se han contabilizado desde mediados de 2022 hasta este mismo año. Esto significa que algunos de los contratos se adjudicaron durante la vigente estancia en el cargo de Isabel García, asumido el 28 de diciembre de 2023, aunque otros se concedieron durante la anterior legislatura, bajo las direcciones de Toni Morillas González y Ana Varela Mateos.

Un ejemplo de las concesiones otorgadas a las empresas de García durante su mandato -con el 8% de la titularidad a su nombre y la gestión a cargo de su esposa- fue el de San Fernando de Henares, regido por el alcalde socialista Javier Corpas en marzo y mayo de 2024 respectivamente, cuyos importes sumarían 23.000 euros.

¿Hubo competidores falsos?

Otra de las principales incógnitas sobre las adjudicaciones que se otorgaron en los concursos públicos es si las empresas competidoras en las licitaciones se presentaban por apariencia sabiendo que realmente las contrataciones irían para García.

Según ha desvelado El Español, en los dos concursos de San Fernando de Henares, la directora del Instituto de las Mujeres habría utilizado la empresa Afianza Global Service SL, cuya propiedad única es de María Tato, directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Mundial 2030, como competidora simulada para aparentar que concurrían al concurso público varias compañías, aunque en realidad habrían acordado previamente la adjudicación.

Las licitaciones del municipio madrileño se abrieron para las fiestas patronales de este año. Según las mismas informaciones, en una de las dos convocatorias, la empresa de Tato figuraba con el email personal de Isabel García y en ambas concursos de San Fernando de Henares, la empresa de la directiva de la RFEF fue la oferta más cara.

¿Qué defiende Isabel García?

Aunque Podemos y Sumar hayan pedido abiertamente la dimisión de la directora del Instituto de las Mujeres, a quien también achacan "discursos tránsfobos", la defensa de Isabel García al puesto de directora del órgano público y a su inocencia es férrea. Afirma que tiene "la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho las cosas bien" y que ha cumplido la ley "escrupulosamente".

García argumenta que la empresa se creó mucho antes de la concesión de estos contratos y que en ese momento no tenía ningún vínculo con la Administración ni con el Partido Socialista. Añade que, una vez asumió el cargo público, redujo su titularidad en las firmas al 8% -la ley permite a los trabajadores públicos un máximo del 10%- y dejó la gestión en manos de su esposa de forma exclusiva. "He cumplido y cumplo escrupulosamente la ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, como no podía ser de otra manera", subraya.

¿Qué dice García sobre la gestión de su esposa?

La mandataria del Instituto de las Mujeres señala que el funcionamiento de las dos compañías quedó a cargo único de su esposa y niega que ello constituya ningún conflicto de interés. "Mi mujer tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir. Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer"

¿Qué son los Puntos Violeta?

Los Puntos Violeta son espacios instalados en espacios públicos, comercios, empresas u organismos públicos para que las mujeres que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia machista puedan acudir para recibir ayuda, consejo, información o apoyo. El personal presente en el punto violeta proporciona esa atención para que, si fuera necesario, se denunciase un delito de violencia machista.

Estas actividades vienen principalmente promocionadas por el Ministerio de Igualdad y las instituciones públicas, que promueven la presencia de estas carpas en espacios públicos y especialmente en eventos multitudinarios como conciertos o festivales.