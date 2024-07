El marido de Serena Williams y fundador de Reddit, Alexis Ohanian, revela que padece la enfermedad de Lyme

Alec Baldwin, Justin Bieber, Bella Hadid, Jorge Fernández, Romina Belluscio... Cada vez son más los famosos que dan a conocer que conviven con la enfermedad de Lyme, una infección que se transmite por una garrapata —el aumento de estas debido al cambio climático ha tenido como consecuencia el mayor número de los casos— y que ahora también ha revelado que la padece Alexis Ohanian.

El marido de la extenista Serena Williams y fundador del conocido foro Reddit ha compartido esta nueva noticia a través de su cuenta de X —la red social igualmente conocida como Twitter—: "Me he hecho toda una serie completa de escáneres de salud, tests y demás y he descubierto que padezco la enfermedad de Lyme".

El empresario de 41 años, padre de dos hijas junto con la laureada deportista —Alexis Olympia, nacida el 1 de septiembre de 2017, un par de meses antes de su boda, y Adira River, que vino al mundo en agosto de 2023— ha asegurado que los resultados le parecieron "descabellados" ya que, "afortunadamente", no se sentía enfermo.

"Pero me voy a tratar. El colesterol bueno es demasiado bajo. El colesterol malo está simplemente bien. Así que tengo que ponerme a trabajar en eso", ha escrito, antes de comentar "por el lado positivo" sus niveles de testosterona libre en sangre.

Alexis Ohanian ha añadido en su explicación a sus seguidores que, aunque todavía le quedaba el shock, era cierto que había pasado recientemente, "aunque muy poco tiempo", unos días en la naturaleza y en el noroeste del país, donde la enfermedad de Lyme es más común.

Asimismo, ha continuado: "Tengo un ser querido que la padeció hará unos años y sí que mostró una barbaridad de síntomas y todo eso. Y como además era incapaz de solucionarlo por sí solo tuvo que ir a que le hiciesen las pruebas y se la encontraron —y tengo que decir que se la trataron con éxito—".

Por último, el empresario ha aconsejado a sus más de 560.000 seguidores en la plataforma que busquen ayuda profesional si creen que padecen la infección. "Por favor, hablad con un médico. ¡A mí no me hagáis caso para ningún tema relacionado con la salud", ha añadido, finalizando su mensaje con una nota de humor: "En fin, que me voy a tomar mis antibióticos. ¡No vas a detenerme, garrapata!".