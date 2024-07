Una periodista tendrá que pagar 5.000 euros a Meloni por burlarse de su estatura

La periodista Giulia Cortese ha sido condenada a pagar una indemnización de 5.000 euros a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por burlarse de su estatura en una publicación en las redes sociales, en la que la definió como "vergüenza corporal".

Un tribunal de Milán (norte) consideró "difamatorias" dos publicaciones en la antigua red Twitter, actualmente X, que Cortese divulgó en octubre de 2021 y también la multó al pago de 1.200 euros, aunque esta segunda sanción quedó suspendida, según informan este jueves los medios locales.

Cuando la periodista publicitaria milanesa de 36 años se burló de Meloni, la primera ministra estaba entonces en la oposición y se querelló contra Cortese tras protagonizar un rifirrafe en las redes sociales.

En el mismo veredicto, sin embargo, la periodista fue absuelta por un tercer post en Twitter del mismo día, el 12 de octubre de 2021, en el que publicó una foto retocada de Meloni que la retrataba "en un entorno privado con la fotografía de Benito Mussolini detrás" y la frase: "Detrás está su matriz favorita".

Según el tribunal, en el caso de este tuit, que fue el que dio inicio al enfrentamiento entre ambas en las redes, "el hecho no constituye un delito", mientras que sí lo considera en el caso de los dos posteriores y de otras frases como "No me asustas. Además, mides 1,20 metros". Cortese, que siempre rechazó llegar a un acuerdo, puede apelar la sentencia.

No es la primera vez que Meloni ha llevado a periodistas y escritores ante la Justicia, como ocurrió con el célebre escritor Roberto Saviano, que fue condenado en 2023 a pagar una multa de 1.000 euros por insultarla en televisión en relación a la posición migratoria de la líder ultraderechista.