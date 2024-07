Selma Blair revela que tiene nueva pareja: "Un hombre de verdad del Medio Oeste"

Nueva pareja en Hollywood. Aunque, a decir verdad, en este caso solo uno de los dos forme parte del star system de la industria. Como otros grandes nombres —Matt Damon o Anne Hathaway, por poner dos ejemplos—, Selma Blair ha encontrado de nuevo el amor en alguien que no tiene nada que ver con su profesión.

En una reciente y extensa entrevista que ha concedido a la revista US Weekly, la intérprete de películas como Crueles intenciones, Una rubia muy legal o Hellboy se ha mostrado tajante, aunque sin dar demasiados detalles sobre este misterioso nuevo novio: "No, él no es está en este negocio".

Blair, que nació y se crio en el estado de Míchigan, en el norte de Estados Unidos, sí que ha señalado que, en el pasado, esta nueva pareja "llegó a producir algo", aunque sin concretar si se trató de una serie, una película, un cortometraje o un videoclip. Eso sí, le atrajo de él que era de una zona específica del país que le gusta especialmente.

"Yo quería un hombre del Medio Oeste y encontré un hombre de los de verdad del Medio Oeste", ha revelado, así como la forman en la que le conoció, echándole el ojo cuando se encontraba "al otro lado de la mesa" en la que estaban comiendo.

Blair, eso sí, se ha mostrado reacia a compartir más sobre esta reciente pareja porque cree que "es mejor mantener las relaciones lo más alejadas posible de la prensa". "Ninguno queremos que esté expuesto al escrutinio público", ha declarado, así como ha mandado un mensaje para las mujeres de su generación: "Pero sí, es posible encontrar el amor a los 52 años. ¡Y más allá!".

Por último, Blair ha hablado de la posibilidad de casarse, dado que únicamente ha pasado por el altar en una ocasión —con Ahmet Zappa, hijo de Frank Zappa, en 2004, aunque se divorciaron dos años después—, si bien es con su exnovio Jason Bleick con quien comparte a su único hijo, Arthur, de 14 años.

La actriz, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2018, ha descartado por completo la idea, porque si bien está entusiasmada es consciente de todo lo que puede suceder en su vida. "[Yo tengo que] Adaptarme a cualquier eventualidad como madre que quiere continuar con su carrera y a la vez saber cuándo vas a recibir tu siguiente tratamiento sanguíneo, así que un novio se puede quedar en el camino con mucha facilidad. Por eso nunca querría casarme de nuevo. Es como prepararse a lo grande para fracasar", ha explicado.