Díaz apuesta por una reducción de jornada "ordenada, pero no 'fake'" y con la patronal: "Es mejor un acuerdo que ganar"

Yolanda Díaz apuesta por una reducción de la jornada laboral máxima por ley que sea "ordenada, pero no fake" y que se cierre con un acuerdo en el que estén presentes las organizaciones empresariales. "Siempre he dicho que es mejor un acuerdo a ganar. Creo que hay margen para un acuerdo en uno de los debates más apasionantes en este momento", ha dicho la vicepresidenta y ministra de Trabajo en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum este jueves. "No me voy a levantar de la mesa, espero que los agentes sociales demostremos que ese acuerdo sí es posible", ha agregado.

La vicepresidenta ha aprovechado su intervención para lanzar un nuevo guiño a la patronal tras semanas de tensos enfrentamientos, con declaraciones cruzadas subidas de tono. "Nadie más que mi equipo necesita defender a las empresas de nuestro país", ha expresado Díaz. Unas declaraciones conciliadoras para atraer a los empresarios al ansiado acuerdo y así facilitar la tramitación parlamentaria de la iniciativa. Algo que la vicepresidenta sabe que no será sencillo. "Podemos llegar a un acuerdo en el diálogo social y luego que sea tumbado en el Congreso, como casi nos ocurre con la reforma laboral: tenemos un país ciertamente anómalo", ha señalado.

Las palabras de Díaz llegan un día después de la última reunión celebrada entre representantes de su ministerio, sindicatos y patronal. Un cónclave en el que Trabajo añadió nuevas medidas para intentar atraer a los empresarios al acuerdo, como la posibilidad de flexibilizar la entrada en vigor de la medida hasta un año. Esta propuesta se suma a la ya anunciada flexibilidad en la distribución irregular de la jornada, para que sectores que tienen picos muy marcados de actividad en ciertas épocas del año (hostelería, comercio, agricultura...) tengan más facilidades para adaptarse.

El número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey, también se abrió a ejecutar el recorte de horas con la "complicidad" de los convenios y señaló otras formas de ajustar las horas, como pueden ser más días de vacaciones o permisos adicionales. Por donde Trabajo y los sindicatos no están dispuestos a pasar es por un canje de reducción de jornada y un aumento en el número máximo de horas extra que se pueden realizar al año. Una fórmula que Díaz ya ha calificado como de "reducción de jornada fake" en otras ocasiones.

Alegato a favor de trabajar menos horas

En su intervención, Díaz ha planteado todo un alegato en favor de reducir el tiempo de trabajo, que se ha convertido en la prioridad absoluta de legislatura para su departamento. "Va a ser la ocupación que tengamos en las próximas semanas, recuperar el tiempo y devolvérselo a la gente. El tiempo no es una variable económica o una condición de trabajo más, es una declaración de principios y un modelo de sociedad", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

Díaz ha defendido que el recorte de horas será bueno para la salud de los trabajadores, potenciará la productividad, sirve para repartir la riqueza generada en los últimos años y favorece al medioambiente. Respecto a la amenaza de movilizaciones por parte de los sindicatos si el acuerdo se demora, Díaz ha defendido el derecho de las centrales a manifestarse. "Siempre lo voy a respetar, tienen la legitimidad, es un derecho constitucional", ha comentado.

La reducción de la jornada laboral máxima que se puede hacer por ley, desde hace meses, el principal caballo de batalla del Ministerio de Trabajo. Tras un enfoque inicial en el que se pretendía acelerar al máximo posible esta carpeta y sacarla adelante incluso sin el apoyo de las empresas, el Ministerio de Trabajo ha rebajado el tono y ha pisado el freno con los plazos.