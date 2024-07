Kim Kardashian comparte las horribles imágenes al romperse dos dedos: "Mi hueso sobresalía"

Ocurrió a mediados de junio, cuando se grabó el episodio, pero no ha sido hasta ahora cuando que se ha sabido qué le ocurrió a Kim Kardashian en su mano, pues en aquel entonces apareció con un aparatoso vendaje en diversas fotografías y vídeos sin que hubiese ninguna respuesta sobre qué había pasado.

Y fue bastante desagradable, a juzgar por las imágenes en las que la empresaria e influencer de 43 años acude al médico tras romperse dos dedos, el índice y el corazón de su mano izquierda, y que se han emitido el último capítulo del reality que protagoniza junto a su familia, Las Kardashian.

"¿Qué le ha pasado a tus dedos?", le pregunta en un momento dado uno de los productores del programa mientras la socialité entra a la consulta de un médico. Kim explica entonces que estaba cerrando las puertas correderas de su baño cuando uno de sus hijos, Saint, la distrajo, lo que provocó que las puertas se cerraran de golpe sobre su mano.

"Y entonces hubo un golpetazo y me miré la mano y me caí al suelo", narra Kimberly, que añade: "Sencillamente me agarré a la mesita, me arrodillé, vi toda esa sangre y que era mi hueso el que estaba sobresaliendo un poco y pensé: 'Búscame ayuda, necesito hielo".

"No grité, no hice nada. Es que no podía hacer nada más que quedarme helada", añade, puntualizando que ni siquiera era capaz de "describir el dolor", pero que sintió algo parecido a que "todo tu cuerpo entre en shock". "Ha sido más doloroso que un parto", continúa la fundadora de Skims.

El programa, mientras que Kim se dirige hacia la recepción del centro médico afirmando que se había roto los dos dedos que llevaba vendados de casa, ha mostrado varias fotografías personales que la influencer se hizo de su mano justo después del accidente. Y, después de la consulta, detalla la situación.

"La punta [del hueso] se ha roto, por lo que es como una pieza flotante", dice, mostrando el espacio televisivo a los espectadores una radiografía de los dedos de Kim, quien comparte que el médico le había dicho que "es posible que nunca vuelva a crecer" su uña. "Vamos, que voy a tener que inventar un implante de uña", responde.

La empresaria, sorprendida después de que los doctores le recomendasen utilizar una cámara hiperbárica y que hayan visto la mejoría —"[Tus dedos] Están geniales", le aseguran—, agrega que ella sigue viendo sangre seca alrededor de sus heridas. "Únicamente quiero asegurarme de que no me los van a amputar", declara.

El doctor le explica que eso no será necesario, momento en e que la influencer bromea diciendo que eso no va a "frenarla" y que le enseñaría "el dedo medio" [hacer una peineta] pero que ya "no lo tiene". Asimismo, a Kim le ha hecho gracia que sus dedos le recordasen por su estado al póster de la película Saw 2.

Por último, y en otro símil cinematográfico, su hermana Khloé Kardashian intenta finalmente hacer reír a Kim afirmando que se parecía al protagonista de Eduardo Manostijeras, mientras que Kim subraya que si si bien el dolor todavía era "terrible", no iba a permitir que esta lesión la apartara de su apretada agenda.