Condenado un agresor sexual reincidente por abusar de una niña de seis años en Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre por abusar sexualmente de una niña de seis años. Se trata de un agresor reincidente, pues ya había sido condenado en 2012 a dos años de prisión por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años.

La sentencia del tribunal sevillano recoge que el inculpado, identificado como José Eduardo C. I., había realizado "reiterados" tocamientos en los genitales de la pequeña en la localidad de Écija, a pesar de que ella misma "le pidiera que parara".

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2018, cuando el individuo se encontraba en un domicilio de la localidad sevillana en compañía de la niña y sus familiares. "Mientras el resto de su familia dormía, la menor se trasladó al salón y comenzó a ver la televisión, momento aprovechado por el acusado para sentarse junto a ella en el sofá", explica la sentencia, emitida el 19 de junio. Allí, el hombre comenzó a realizar tocamientos a la menor en sus zonas íntimas, a pesar de los requerimientos por parte de la niña de que se detuviera.

No ingresará en prisión

Dado que el inculpado reconoció los hechos, la Audiencia sevillana ha condenado a José Eduardo C. I. a dos años de cárcel por un delito de abusos sexuales, con la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas, pues la causa sufrió retrasos en la tramitación "no imputables" al acusado. Por su parte, la acusación particular ha renunciado a la indemnización que le pudiera corresponder.

Sin embargo, su pena de cárcel ha quedado suspendida con la condición de que no vuelva a cometer delito alguno en un plazo de cuatro años, que abone una multa de 600 euros y que realice un curso en materia de educación sexual.

Además, se le ha sentenciado a tres años de prohibición de acercarse a la menor o comunicarse con ella y a tres años de libertad vigilada post penitenciaria, así como a cinco años de prohibición de ejercer profesión u oficio, retribuido o no, que implique contacto directo con menores.