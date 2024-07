Feijóo rechaza el "juego" de Sánchez con la inmigración: "Cuando no puede pactar con sus socios, ¿tenemos la responsabilidad?"

En plena crisis migratoria y con la previsión de que entren en España otros "70.000" inmigrantes ilegales hasta el final de año, el líder del PP acusa al Gobierno de culpar a las comunidades y a la oposición en lugar de haber legislado hace meses. Por ello, Alberto Núñez Feijóo se niega a entrar en el "juego" de Pedro Sánchez que aspira a contar con la abstención del PP a su ley de Extranjería que traerá al Congreso en los próximos días: "Cuando no puede pactar con sus socios, ¿tenemos la responsabilidad?", ha reprochado el popular.

"No somos socios de Sánchez, somos su alternativa", ha recordado el líder de la oposición que reprocha que "cuando Sánchez no es capaz de pactar con sus socios" le pone el peso de la responsabilidad a la oposición con quien ni siquiera ha pactado la ley. "La modificación la presentó con Sumar". En todo caso no se ha cerrado a esa posible abstención. Su voto dependerá de si el Gobierno aplica las exigencias de los populares. Feijóo ha reivindicado un par durante la entrevista en Cope.

"Reunir con urgencia a la conferencia de presidentes", como hizo Sánchez durante la pandemia hasta en "18" ocasiones, y "declarar la urgencia migratoria a nivel de la nación", ya que la ley solo está diseñada para la llegada de inmigrantes a Ceuta, Melilla y Canarias, mientras que "si hay una avalancha en Murcia o costa valenciana no hay solución". Además, ha vuelto a enfatizar en que Grecia e Italia han reducido la entrada de inmigrantes ilegales gracias a una política migratoria de Estado.

El popular ha mantenido una y otra vez que su objetivo, que es "de urgencia nacional" es el cambio de Gobierno en España. Un papel que en su opinión solo puede liderar el PP, ya que Vox "no puede representar el cambio político en España cuando ha tirado a la basura el cambio político en las comunidades autónomas". Consciente de que tras la ruptura con este socio estaría falto de apoyos parlamentarios, el popular ha reivindicado sus coincidencias con Junts y PNV. "No estamos de acuerdo con la amnistía, pero en otras cuestiones ya coincidimos en las votaciones en el Congreso".