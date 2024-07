El acercamiento, casi obligado, entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras su distanciamiento

La cantante Isabel Pantoja no está atravesando su mejor momento, además de tener problemas de salud, tiene problemas económicos, según han publicado en lo últimos días varios medios.

Una de las grandes prioridades de la cantante en estos momentos es hacer frente a los problemas económicos que se le han presentado por sus problemas de salud. Así lo ha contado Antonio Rossi en Vamos a ver.

"De momento, se han abonado 53.500 euros correspondientes a seis conciertos de la primera parte de la gira", ha explicado el colaborador del programa. Y es que el Cabildo de Gran Canaria ha dejado claro que solo pagará a la cantante por las actuaciones que ha llevado a cabo.

Si traspasa la finca de Medina Sidonia, la tonadillera podría saldar todas sus deudas. Sin embargo, tendría que contar con el apoyo de su hijo, Kiko Rivera, que es propietario del 40% del lugar. Tal y como ha revelado el periodista en el programa de Telecinco, madre e hijo estarían inmersos en "negociaciones" con el tema del porcentaje para valorar cuál es la decisión más adecuada.

"A ver qué hacen, quién se la queda, cómo se la queda, si hacen un hotel, si no lo hacen, si la alquilan", ha explicado Rossi, sobre las opciones de la tonadillera y el artista. Aunque Isabel Pantoja tiene deudas, el DJ no está dispuesto a renunciar a su parte bajo ningún concepto: "Él las deudas como no las ha acarreado, él quiere su porcentaje y que otros asuman lo que él no ha asumido".

Además, madre e hijo podrán encontrarse antes de lo esperado para aclarar toda la polémica, ya que actúan el mismo día en Castellón: "El mismo día que Isabel Pantoja reaparecerá en un concierto en Castellón, Kiko también actúa allí, aunque no a la misma hora porque lo hace un poco más tarde".