Britney Spears contesta a Ozzy Osbourne sobre sus publicaciones en Instagram: "Sé lo que significa ser juzgada"

Ozzy Osbourne lo dejó bien claro en el último capítulo del reality de su familia delante de su esposa Sharon y sus hijos Jack y Kelly Osbourne: estaba "harto" de ver los vídeos "bailando" de Britney Spears, en los que le parecía "una pobre viejecita" y, sobre todo, molesto con que los publique "todos los malditos días".

Y, como no podía ser de otra manera, la Princesa del Pop ha utilizado la misma red social en la que sube dichos bailes, Instagram —donde tiene más de 42 millones de seguidores—, para responder al músico de 75 años y, de paso, echarle un capote a otra celebrity que lleva lidiando con críticas parecidas desde hace unos meses: Kate Beckinsale.

La artista de 42 años ha comenzado diciendo que ha visto una película de la actriz, Serendipity, y que la adora sobre todo porque es londinense, pero que ha visto "cómo de cruel puede ser la gente" en los comentarios, lo que le ha recordado a los mismos que la critican a ella por sus vídeos bailando.

La artista ha explicado que ha estado dando clases de baile a adolescentes y que "el bienestar y la salud no tienen nada que ver con el dinero que tienes en el banco", así como que considera a la actriz de la saga Underworld una mujer "fuerte" por publicar lo que quiere en lugar de un supuesto "contenido apropiado para su edad".

"Sé lo que significa ser juzgada y quizá sea algo estúpido y ridículo, pero es importante apoyarnos unas a otra" para hacer que sus almas "crezcan", ha asegurado, preguntando a su vez a sus seguidores qué van a hacer "para ayudar a los demás a conseguir sus sueños en lugar de ser" como sus haters o los de Kate.

"En mi opinión, creo que ser lo suficientemente vulnerable para pedir ayuda o inspiración a otros es muy hermoso aunque, irónicamente, en el mundo en el que vivimos hay que tener mucho cuidado con quienes dejas que formen parte de tu círculo cercano porque pueden ser bastante crueles", ha añadido.

"¡Por eso voy a hacer una sesión de fotos con Kate [Beckinsale] y así le diré a la familia Osbourne quién es la familia más aburrida que sea por la humanidad y que, por favor, se vayan a la mierda!", ha finalizado la intérprete de éxitos como Oops! ...I Did It Again, Womanizer o Gimme More.