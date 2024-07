Planes para el fin de semana: Arte Vivo en la Plaza, danza en el Patio y música en el Botánico

Joaquín de Luz se despide de la CND en Madrid

La Compañía Nacional de Danza vuelve a los Veranos de la Villa con un programa que casi supone la despedida de Joaquín De Luz como director artístico de la CND y para el que ha seleccionado cuatro obras que reflejan su paso por la compañía, al haberlas incorporado, de un modo u otro, al repertorio.

'Remansos', de Nacho Duato, por la Compañía Nacional de Danza, es uno de nuestros planes para el finde en Madrid. Alba Muriel

Las hermosas danzas populares de Enrique Granados coreografiadas para la CND por Nacho Duato abren el programa; tres parejas de bailarines interpretarán Remansos, una obra que ha sido representada por la compañía desde 1998 en once países de todo el mundo y en las principales ciudades de la geografía española.

Tras una breve pausa, una pareja bailará cuatro dúos de Nine Sinatra Songs coreografíados por Twyla Tharp en Sinatra Suite, una obra estrenada por Mikhail Baryshnikov y Elaine Kudo en 1983. En el Conde Duque, el mismo De Luz bailará el papel protagonista de Sinatra Suite los días 18 y 21, junto a Martina Giuffrida como pareja de baile. Hay otros dos elencos que representarán la pieza de Tharp, Yanier Gómez Noda y Kayoko Everhart (19) y Alessandro Riga y Pauline Perraut (20). La voz de Sinatra, sobre temas hiper-conocidos, desde Strangers in the Night hasta One More for the Road, números todos ellos plenos de vigor, elegancia y sensualidad.

Joaquín de Luz abandona la Compañía Nacional de Danza, pero baila este fin de semana en el Patio central de CondeDuque. Alba Muriel

George Balanchine obtuvo permiso para utilizar en su coreografía el paso a dos que Tchaikovsky realizó para el tercer acto de la producción original de El lago de los cisnes que no se conoció hasta que apareció la partitura completa original más de medio siglo después del estreno del ballet. Tschaikovsky pas de deux fue estrenado en 1960 por el New York City Ballet.

La obra Passengers Within, de Joaquín De Luz y música de Philip Glass, estrenada en diciembre de 2022, con la que la CND ha triunfado en sus giras a Colombia y Estados Unidos, cierra el programa con el que Joaquín De Luz culmina su paso como director artístico de la CND. Se trata de una creación para 18 bailarines donde se sugiere que la sociedad actual vive adoctrinada por la sociedad de consumo y la tecnología; los individuos se convierten en pasajeros ciegos de sus vidas.

Del 18 al 21 de julio | Patio Central de CondeDuque | desde 25€

Peyroux y La Havas, noche de soul y jazz en el Botánico

Madeleine Peyroux y Lianne La Havas protagonizan las Noches del Botánico el viernes 19 . Sus canciones y su arrojo interpretativo nos recuerdan a los grandes clásicos del jazz y del soul/folk, respectivamente, en los que se miran.

Cubierta de uno de los álbumes de Lianne La Havas, cantante que estará este finde en Madrid. Cedida

Elegancia, clase, sutileza: la discografía de la londinense Lianne Charlotte Barnes, simplemente Lianne La Havas en el ámbito de la música, destila esas propiedades con la fluidez de las artistas de raza. De padre griego y madre jamaicana, se crió en un ambiente eminentemente musical, así que no es de extrañar que a los siete años comenzara a cantar y a los once a tocar la guitarra.

Su propuesta participa de la mejor tradición del folk, del soul y del r’n’b, y en álbumes como el homónimo Lianne La Havas (2020), el tercero de su carrera, se hacían notar por igual las influencias de Joni Mitchell, Milton Nascimento, Al Green, Jaco Pastorius y Destiny's Child.

Madeleine Peyroux actúa este finde en Noches del Botánico. HEINEKEN JAZZALDIA

Madeleine Peyroux nació en la sureña Athens (Georgia), ciudad universitaria y bohemia, patria chica de R.E.M., creció escuchando jazz de Nueva Orleans y se buscó la vida siendo una adolescente en el barrio latino de París. Con tales credenciales, era casi inevitable que Madeleine Peyroux encaminara sus pasos a la práctica del jazz, pero lo que no era tan previsible es que lo hiciera emulando con tanto acierto los preceptos de Billie Holiday (a quien tanto comparan por su voz) y de Bessie Smith, Patsy Cline o Édith Piaf.

viernes 19 de julio: 20:45 (MP) y 22:30 (LLH) | Real Jardín Botánico Alfonso XIII | desde 35€

Guatemala indígena en las obras de Manuel Chavajay

La exposición Ja qattee ruach'ulew nu tz'ijoni / La Madre Tierra habla está completando su estancia en la Galería Pedro Cera en Madrid. Estará abierta hasta el 27 de julio y, por tanto, restan pocos días para visitarla. Esta muestra individual del artista guatemalteco Manuel Chavajay reúne un conjunto de varias obras de reciente creación y realizadas en diferentes formatos, desde pinturas hasta vídeos.

Manuel Chavajay. 'Ru sook jab’ / nido de lluvia' (2024). Manuel Chavajay

Manuel Chavajay es uno de los descendientes de la comunidad tz'utujil, enclavada a orillas del lago de Atitlán en Guatemala, entre imponentes volcanes y con la misión de conservar la herencia cultural del pueblo maya. Reflexionando sobre la sacralidad del lugar su obra encarna una conciencia histórica de la identidad indígena, que resuena con una búsqueda resistente de independencia y estabilidad.

Una de las salas de la Galería Pedro Cera dedicada a la exposición de Manuel Chavajay. Galería Pedro Cera

Esta primera exposición del artista en Pedro Cera aborda la Tierra como una entidad con voz que habla a través de las tradiciones, costumbres y luchas de los pueblos indígenas que la habitan. Partiendo de prácticas ancestrales enraizadas en el paisaje, las pinturas de Chavajay, como las de la serie Hay días en que las montañas y los volcanes se acercan y se alejan, retratan las orillas del lago de Atitlán y su belleza envolvente. Algunas obras exploran el paso del tiempo a través de un escenario espejado que refleja una conexión con los elementos y con el legado de los tz'utujil.

Hasta el 27 de julio. De M a V de 11 a 19h. S de 11 a 14h | Galería Pedro Cera | Entrada gratuita

Malena Alterio y Luis Bermejo son 'Los que hablan'

Malena Alterio y Luis Bermejo regresan periódicamente al Teatro del Barrio y a mediados de este mes de julio lo hacen de nuevo con una pieza en la que se sienten perfectamente compenetrados. Fue en octubre de 2020 cuando interpretaron por primera vez Los que hablan, con texto y dirección de Pablo Rosal, hasta ese momento conocido sobre todo como intérprete de piezas de, por ejemplo, Agrupación Señor Serrano. Después ha estrenado Castroponce en Teatro del Barrio o Asesinato de un fotógrafo en la Sala Beckett.

Malena Alterio y Luis Bermejo en la obra de Pablo Rosal, 'Los que hablan'. Teatro del Barrio

Los que hablan surgía como reacción a una época, la actual, en la que la palabra sencillamente ha perdido su integridad y su acción. "Podríamos plantearnos, con la suma irresponsabilidad de que es bandera nuestro utilizado presente, participar de esta barbarie, de este aquelarre, de esta, como aquella, quema de libros, y bien cargados de cinismo, oportunismo y cualquier otro ardid, perpetrar más entretenimiento para el gozo de la desventurada civilización. Pero en un gesto ignoto, siempre hacia lo desconocido, nos proponemos con una audacia extemporánea permitir que lo divino de la palabra renazca en nuestras vidas forzadas a no creer", expresaba Rosal en el programa de mano de la pieza.

Cuatro años después, decenas de miles de personas han visto ya el que resultó uno de los fenómenos teatrales de aquella temporada. En el Auditorio Centro Niemeyer de Avilés, el Teatro Gayarre de Pamplona, el Teatro Cervantes Echegaray de Málaga, el Teatro Central de Sevilla, el Teatro Marcelo Grande de Tomelloso… En medio de tanta mala noticia, un éxito teatral así es casi un milagro.

Del 18 al 21 de julio | Teatro del Barrio | 19€

Flamenco Real cierra temporada con Concha Jareño

Flamenco Real finaliza esta temporada el salón de baile del teatro con la bailaora Concha Jareño. Para ella, el baile es la parte más pura de nosotros mismos, la expresión primitiva y auténtica, y esa necesidad de contar a través de la danza desarrolla la parte coreográfica. Sus propuestas son sinceras y se sustentan en la verdad del flamenco sin artificios, bailado con gusto y técnica extraordinaria.

Concha Jareño baila en el Teatro Real este fin de semana. Cedida

Así, en El fondo y la forma, que veremos en el Real, la bailaora se ofrece con el acompañamiento de la guitarra de José Almarcha -Primer Premio en el II Concurso internacional de Guitarra Flamenca Niño Ricardo de Murcia, además de compositor y director de espectáculos musicales-, el cante de Ismael de la Rosa, artista de saga y de tradición, Roberto Lorente, con una nutrida trayectoria internacional, y Al-Blanco, cantaor y compositor referente del flamenco contemporáneo. Las funciones contarán también con la participación del bailaor Adrián Sanatana.

En 2007, Concha Jareño fue galardonada con los premios nacionales de Arte Flamenco de Córdoba 2007 Matilde Coral y Mario Maya, obtuvo el premio a la mejor coreografía solista en el Certamen de Coreografías de Danza Española de Madrid y fue segunda en el Concurso de Cante Flamenco de Las Minas.

18 y 19 de julio | Teatro Real | desde 29€

Arte Vivo en las plazas de la Comunidad de Madrid

Por cuarto año consecutivo, el proyecto Arte Vivo en la Plaza (anteriormente denominado Arte Vivo en las Villas) llega a varios pueblos de la Comunidad de Madrid con una propuesta inédita de convivencia entre artistas locales y de otras procedencias, generando un diálogo artístico donde el público asistente no es solo un espectador, sino parte de la obra.

Arte Vivo en la Plaza convierte las plazas de los pueblos, esos epicentros de la vida en comunidad, en lienzos vivientes donde el arte nace y se comparte sin reservas. Estas citas, que presentan un carácter festivo a la vez que artístico, tienen un doble objetivo: impulsar el trabajo de artistas madrileños que trabajan el concepto de performance y arte vivo y dar a conocer los artistas locales de cada pueblo.

Performance de Enrique Gimeno en Rascafría-El Paular, verano 2023 Cedida

El bordado colaborativo de un mantel floral, la simbología de un gran lazo, conciertos de piano improvisados a cuatro manos, una gran y simbólica torre de libros y 'collages' creados mano a mano con los vecinos inspirados en los iconos de cada pueblo serán las singulares propuestas de los artistas seleccionados este año, que compartirán protagonismo con los creadores de cada localidad. Artistas de 11 pueblos de la Comunidad de Madrid compartirán protagonismo con María Eugenia Diego Salvador, Verónica Ruth Frías, Paula Mira, ChePe y Ander Yarza.

San Martín de Valdeiglesias , viernes 19 de julio, de 20 a 21:30 h, Plaza de la Corredera

, viernes 19 de julio, de 20 a 21:30 h, Plaza de la Corredera Manzanares el Real , sábado 20 de julio, de 20 a 21:30 h, Plaza del Ayuntamiento

, sábado 20 de julio, de 20 a 21:30 h, Plaza del Ayuntamiento El Escorial, domingo 21 de julio, de 20 a 21:30 h, Parque Lorenzo Fernández Panadero

Andrea Carrión danza 'Wanting' en Sala Cuarta Pared

Wanting conforma la segunda parte de la trilogía iniciada con Más allá de la muerte, pieza ganadora del CREAMURCIA 2021 y Premio Alfonso X al mecenazgo. Es una pieza donde la pulsión sexual se basa en el movimiento como lenguaje. Andrea Carrión viaja por estados y situaciones ya vividas, desde las que muestra la mas genuina y sincera sensibilidad y vulnerabilidad. Una experiencia vital y de una desbordante emoción, que inspiran directamente un movimiento expresivo y original, en el que la poesía descarnada en torno a la sexualidad se mezcla con la danza, en una búsqueda performativa abierta y multidisciplinar.

Andrea Carrión interpreta 'Wanting' en Cuarta Pared y es una de nuestras recomendaciones de fin de semana en Madrid. Cedida

Esta semana, la Sala Cuarta Pared cierra ESSENCIA X Festival de la teatralidad y la temporada teatral 23-24 con este espectáculo de Compañía Ferroviaria y Andrea Carrión: