Sofía Cristo podría tener nueva pareja, una bailarina de Chanel a la que conoció en 'Baila como puedas'

En una exclusiva para el programa TardeAR, Omar Suárez ha revelado este miércoles que Sofía Cristo atraviesa una difícil situación a raíz de las declaraciones de su hermano, Ángel Cristo, sobre su familia, especialmente en lo referente a su madre, Bárbara Rey. Sin embargo, tal y como ha contado el periodista, la DJ habría encontrado recientemente un nuevo apoyo en su vida.

Según esta información, Cristo ha entablado una estrecha amistad con una mujer a la que conoció en Baila como puedas, formato perteneciente a RTVE en el que la madrileña participó.

Esta amiga, descrita como "muy, muy buena" por el colaborador, es una bailarina que forma parte del elenco de Chanel. "Se conocieron en ese espacio y, desde entonces, están muy unidas, se están conociendo", ha añadido el tertuliano.

Suárez también ha señalado que la también productora musical está "ilusionada" y ha encontrado en esta amistad el consuelo que ella necesitaba.

En palabras de Suárez, la televisiva no tiene pensamiento de hacer pública ninguna relación amorosa: "Sofía, desde hace un tiempo, ha intentado mantener a sus parejas al margen y no exponerlas, porque cree que, de lo contrario, no va a funcionar".