Mahra Sheikha pone fin a su matrimonio con el jeque Al Maktoum por redes: "Como estás ocupado con otras, declaro nuestro divorcio"

La princesa Mahra Sheikha, una de los 30 hijos del polémico emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha anunciado este martes en redes su ruptura con el jeque Mana Al Maktoum.

Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram en la que enseña a sus seguidores las razones por las que pone fin a este matrimonio: sus supuestas relaciones con otras mujeres.

"Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa", ha sido el tajante mensaje que la princesa ha querido transmitir al jeque.

La publicación ya cuenta con más de 10.000 comentarios donde los usuarios afean las supuestas deslealtades del jeque y muestran su apoyo hacia la desolada Mahra Sheikha.

La ruptura tiene lugar un año y medio después de su boda. Fue en marzo de 2023 cuando la pareja anunciaba públicamente su compromiso a través de los medios. Tras el acontecimiento, en mayo de este mismo año la pareja trajo un bebé al mundo, del que todavía poco se sabe de él.