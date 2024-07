Las cuentas de Von der Leyen en el Parlamento Europeo: la frontera de los 400 votos y la incógnita de Meloni

Este jueves hay una cita importante (13.00 horas) en el Parlamento Europeo: la votación para decidir si Ursula von der Leyen sigue cinco años más o no al frente de la Comisión Europea. No lo tiene difícil porque ha cortejado con buena mano a casi todos los grupos políticos, consciente de que no le sobra ningún voto y de que su aspiración de construir una mayoría centrista es complicada. Ya lo dijo la noche de las elecciones europeas: quería construir una cifra "frente a los extremos". Eso sí, la cuestión en realidad es numérica, así que la dirigente alemana tendrá que mirar a la Eurocámara con la calculadora en la mano.

La base de todo está en la coalición que formen populares, socialdemócratas, liberales y verdes. El número mágico, en general, está en los 361 votos, es decir, la mitad más uno de los 720 eurodiputados que forman ahora el Parlamento Europeo. Todo el mundo da por hecho que llegará a esa cifra, pues solo en un escenario se le puede caer el castillo de naipes, y es que la fórmula se quede coja porque los ecologistas decidan finalmente votar en contra de su candidatura. A la vista de los acontecimientos de estos días en el pleno de Estrasburgo no parece que eso vaya a suceder.

Las cuatro familias políticas que podría construir la 'mayoría Von der Leyen 2.0' suman en total 454 asientos, una holgura más que suficiente para la todavía jefa del Ejecutivo comunitario. Eso sí, con algunas fugas ya confirmadas la cifra más alta que se maneja en las esferas de la alemana son 426 votos a favor. Ese sería el escenario perfecto para Ursula von der Leyen y que la consolidaría como una hiperlideresa, en paralelo a Roberta Metsola, que se convirtió en el presidente del Parlamento Europeo con más respaldo en toda la historia de la UE. "Esto fue una mayoría absolutísima", expresaron las fuentes consultadas por 20minutos.

Así, de los Verdes habrá al menos unos 40 o 45 votos a favor de los 53 posibles, con caídas importantes de por ejemplo Los Republicanos franceses (PPE) o de los liberales irlandeses, que afean a la presidenta de la Comisión su posición sobre la guerra en Gaza. Es decir, Von der Leyen tendrá que asumir que perderá votos en los cuatro grupos que aspiran a sostenerla durante el próximo lustro. Con todo, un resultado que supere los 400 votos ya se puede dar por muy bueno.

La partida se juega en varios sentidos porque la germana tendrá que mirar aunque sea de reojo a lo que hagan los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que mantienen el silencio. Giorgia Meloni ha visto cómo le han crecido los enanos a su derecha con la formación de dos grupos políticos más: los Patriotas y los Soberanistas. ECR es el pacto 'asumible' en la derecha radical para Von der Leyen, y de ahí pueden salir algunos de sus apoyos; por ejemplo, tanto los checos (la Democracia Cívica del primer ministro Petr Fiala) como los nacionalistas flamencos ya han anunciado que le darán su apoyo. Además, si Fratelli d'Italia finalmente se sube a ese carro habría 24 votos más de este grupo para la candidata.

Pero se puede provocar una jugada particular: esto es, que la entrada de los 24 de Meloni en el 'pacto' haga que se salgan del mismo los 22 eurodiputados del PD italiano, que forma parte de la familia socialdemócrata. Una pieza mueve otras. Y las deserciones pueden aparecer a última hora en función de qué hagan los rivales acérrimos de alguien que en un primer momento iba a dar su apoyo a Von der Leyen. El objetivo, según las fuentes, es que "lo que se pierda por un lado se gane en la misma proporción por otro", algo que pasaría en el caso italiano.

No cuenta -a priori- en cambio Von der Leyen con lograr apoyos ni en Patriotas, ni en Soberanistas, ni en el grupo de la Izquierda, a la espera de lo que pueda pasar con los 32 eurodiputados que se encuentran en No Inscritos (es decir, sin grupo político). Desde Vox, desde Podemos y desde Sumar ya han avisado, por distintas razones, que Ursula von der Leyen no es su candidata. Algunas fuentes, eso sí, no descartan que haya díscolos en esas tres familias... pero no es algo que entre en los planes del equipo de la presidenta. Con que la luz verde se vea la final de la sesión, se dan con un canto en los dientes. Pero el nivel de apoyo marcará la fortaleza de la 'hiperlideresa 2.0'.

Sea cual fuere la mayoría final, en una reelección que se da por hecha, la realidad es que la UE ha entrado ya en una dinámica de acuerdos más estrechos, de mucha negociación y en la que varias voces avisan de que no se va a poder legislar demasiado. El impulso a la Defensa, a la industria, un reenfoque de la política climática, una renovación de la PAC o la 'construcción' de nuevos fondos comunes estarán sobre la mesa para una legislatura que pinta igual o más intensa que la anterior.