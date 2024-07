El Gobierno suma ya 60 bancos al programa de avales públicos a jóvenes para la compra de una vivienda

Los avales del ICO a jóvenes para la compra de una primera vivienda están disponibles ya en 60 entidades bancarias. CaixaBank ha sido la última en incorporarse este miércoles a la lista de bancos que ofrecen la ayuda puesta en marcha por el Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda en propiedad a menores de 35 años y familias con menores a cargo. Los primeros bancos empezaron a adherirse a finales de mayo al programa, que está dotado con un total 2.500 millones de euros y que el Ejecutivo espera que llegue a 50.000 beneficiarios.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, y el director de Negocios de CaixaBank, Jaume Masana, han firmado este miércoles el acuerdo de adhesión a la línea de avales públicos que permitirá a la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri empezar a ofertar hipotecas con el respaldo estatal. En el acto, celebrado en la sede del banco en Madrid, Rodríguez ha dicho sentirse "orgullosa" de avanzar en el despliegue de esta medida.

"Sabemos que el acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía y el Gobierno trabaja en colaboración con el resto de administraciones y con el sector privado para atender esta prioridad", ha destacado la ministra. Por su parte, el director de Negocios de CaixaBank ha puesto en valor la "experiencia" del banco en la prestación de servicios financieros para jóvenes. "La colaboración con el Ministerio de Vivienda y el ICO supondrá un nuevo impulso al acceso a la vivienda de los más jóvenes que podrá tener efecto en todo el ámbito territorial español", ha expresado Masana.

Ibercaja, Santander, EVO Banco, BBVA, ABANCA, Banco Sabadell y decenas de cajas rurales engrosan también la lista de 60 entidades que ya pueden ofrecer hipotecas con el respaldo público a quienes cumplan los requisitos. Pueden solicitar el aval público aquellos menores de 35 años y familias con menores a cargo cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos anuales por persona (4,5 veces el IPREM), aunque ese límite se ajusta en función de si se trata de una pareja o si existen hijos a cargo. En caso de familias monoparentales, por ejemplo, el nivel de renta puede incrementarse en un 70% adicional.

Condiciones de acceso

Además, quienes deseen acogerse al programa del ICO no pueden contar con un patrimonio de más de 100.000 euros y deben haber residido de forma ininterrumpida en España durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo hipotecario. No pueden beneficiarse de la ayuda quienes ya cuenten con una vivienda en propiedad, salvo que acrediten no poder disponer de su piso por separación, divorcio o cualquier otra causa ajena a su voluntad o bien porque no sea accesible.

El objetivo de los avales públicos es destensar el mercado del alquiler, facilitando la compra de una primera vivienda a aquellas personas que sean solventes pero no cuenten con ahorros suficientes para pagar la entrada. La ayuda cubre hasta el 20% del importe de la hipoteca -el porcentaje llega al 25% si el inmueble cuenta con una calificación energética D o superior-, siempre y cuando el piso o casa adquirido sea la residencia habitual y permanente del comprador.

Para poder acogerse al programa de avales públicos en el momento de la compra, el precio de la vivienda no puede superar un límite máximo que varía según la comunidad autónoma donde se ubique. Extremadura y Andalucía son las regiones con el tope más bajos: 200.000 y 225.000 euros respectivamente. En cambio, la ayuda cubre la compra de inmuebles de hasta 325.000 en la Comunidad de Madrid y 300.000 euros en Cataluña, País Vasco y Navarra, mientras que el límite se fija en 275.000 euros en Aragón y Baleares. En el resto de comunidades el tope es de 250.000 euros.

El listado de entidades adheridas al programa de ayudas está disponible en la web del ICO para que los potenciales beneficiarios puedan consultarlo a la hora de buscar financiación para la compra de una vivienda. La línea de avales estará disponible para préstamos firmados hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque el Gobierno se ha reservado la posibilidad de ampliar el plazo dos años más hasta 2027. La ayuda es gratuita tanto para los compradores como para las entidades financieras y se da un plazo de diez años para devolver la cuantía prestada.