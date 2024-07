La CNMC pide dar información en la factura de hogares con autoconsumo sobre el descuento por verter electricidad a la red

Los hogares que tienen instaladas placas fotovoltaicas para autoconsumo no disponen de información suficiente, y suficientemente clara, para saber qué ahorro obtienen en su factura por la electricidad que generan, no utilizan e inyectan en la red. Esta es la conclusión a la que llega la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pide a los distribuidores de electricidad "mayor transparencia" para que el consumidor sepa qué conceptos le son facturados o cuánta de la electricidad que consume de la red no está pagando por los excedentes que vuelca en otros momentos.

La petición de "más transparencia" en las facturas de la luz de consumidores con autoconsumo conectado a la red eléctrica es una de las conclusiones del informe elaborado por la CNMC a partir de la reunión de la llamada Mesa de Diálogo del Autoconsumo para evaluar el despliegue de una tecnología, el autoconsumo individual, que cuenta ya con 6.261 megavatios (MW) de potencia instalada en España, una cifra ligeramente inferior a los 7.000 que estima la mayor asociación del sector, APPA Renovables, y frente a los 19.000 MW de autoconsumo que el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) espera que haya instalados en 2030.

Red Eléctrica, el Ministerio para la Transición Ecológica, la patronal de las eléctricas (AELEC), APPA Renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consumidores y distribuidores de electricidad o compañías a título individual como Repsol forman parte de una mesa convocada por la CNMC para examinar el despliegue del autoconsumo que, por lo que respecta a su facturación pide "mayor transparencia para el consumidor, posibilitando el acceso a todos los datos de energía relacionados con su actividad de autoconsumo y ampliando la información que aparece en su factura".

En concreto, el informe de la CNMC considera que los epígrafes sobre energía consumida facturada y total de energía excedentaria compensada "dificultan la comprensión de la factura" de los consumidores con autoconsumo porque son sumatorios de distintas franjas horarias y no tienen en cuenta la electricidad no consumida que vierten a la red.

"Puesto que el consumidor no tiene información sobre la energía autoconsumida ni sobre energía generada por la instalación de generación, no tienen forma de comprobar si la energía consumida facturada y la excedentaria compensada son correctas", dice el regulador, que ha propuesto a la Mesa sobre autoconsumo que las distribuidoras eléctricas les faciliten información -quizá a través de su web para no hacer demasiado farragosa la factura- sobre toda la energía vertida a la red en un periodo determinado, es decir, la diferencia entre la lectura anterior y la lectura final de la energía vertida a la red, y sobre la energía que ha vertido a la red pero que no se descuenta por el mecanismo de compensación simplificada.

De esta manera, la CNMC considera que el consumidor podrá calcular la electricidad de consumo facturada y la excedentaria que se le ha compensado, añade sobre la mayoría de las instalaciones de cogeneración, puesto que 518.00 de las 529.000 que hay en España son con excedentes acogidas a compensación. Según los datos de Red Eléctrica, la energía consumida de la red en marzo de 2024 por consumidores con autoconsumo era de 1.127 GWh, la excedentaria 444,2 y la generada con estas instalaciones, 934,4GW.

Disparidad de datos

La confusión sobre la factura de la luz para consumidores con autoconsumo no es la única que constata la CNMC de las aportaciones de los participantes en la Mesa. Hay otra que tiene que ver con la recogida y centralización de datos relativos al autoconsumo, sobre instalaciones y la electricidad que generan y sobre la que en estos momentos no hay un único registro ni una sola manera de recoger. Aunque el decreto de autoconsumo de 2019 contempló la creación de un Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica (RADNE) que de momento no dispone de tanta información, de la misma manera que las comunidades autónomas, muchas de ellas con sus propios registros, no recogen datos de la misma manera, a lo que se une la "complejidad" del proceso desde las distribuidoras eléctricas o que incluso los técnicos no toman los mismos datos.

"Un seguimiento adecuado de la implantación del autoconsumo es imprescindible para tener una visión adaptada a la realidad de los consumidores que solicitan la tramitación de sus instalaciones de autoconsumo, así como la realización de modelos de previsión futuros", dice la CNMC, que pide "avanzar" en el RADNE, el registro del Ministerio que en estos momentos "no proporcional una foto actualizada de la situación".

Más de medio millón de instalaciones

Con todo, este informe de la CNMC ha recurrido al Sistema de Información de Medidas Eléctricas (SIMEL) de Red Eléctrica para hacer una foto del autoconsumo que indica que el 6,3% de hogares que en 2023 disponía de una instalación de autoconsumo, un 4,8% era de tipo individual y de ellos el 21% con sistema de almacenamiento, y solo un 1,5%, de autoconsumo colectivo, cuyo despliegue "está todavía en una fase muy incipiente".

En estos momentos, hay 529.510 instalaciones de autoconsumo, la inmensa mayoría de las cuales -528.773- es de fotovoltaica, que sin embargo, solo suman el 62% de la potencia instalada, frente a 31% que suman las 602 instalaciones de cogeneración, en el ámbito industrial. El informe señala que Iberdrola, Endesa y Naturgy, por ese orden, reúnen el 58% de las contrataciones de autoconsumo con el 28%, 19,7% y 10.5% respectivamente del total, ocupando el mismo orden que tienen el el suministro eléctrico de todo tipo de clientes, también los que no tiene autoconsumo -Iberdrola el 33,5%, Endesa el 31,5% y Naturgy el 14,6%-.