El PNV, socio de Sánchez, sobre las actividades de Begoña Gómez: "Hay cosas que no se deben hacer"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha convertido este miércoles en el primer socio del Gobierno que dice claramente y de forma pública en el Congreso al presidente Pedro Sánchez que "hay cosas que no se deben hacer" en relación a las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez.

Lo ha hecho desde la tribuna de oradores del hemiciclo de la Cámara Baja y dirigiéndose a Sánchez, durante el debate convocado a petición del propio presidente para presentar lo que él denomina su plan de "regeneración" democrática.

Para Esteban, la causa judicial en la que Gómez está imputada por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios no parece que tenga mucho futuro, sobre todo "viendo los rebuscados argumentos jurídicos". Pero aunque cree que "no habrá caso penal probatorio", el portavoz nacionalista vasco se ha mostrado sorprendido con que "nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer, no porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer".

En su opinión, no se trata de regular el estatuto jurídico de los familiares del presidente del Gobierno, algo a lo que no ve "ningún sentido", sino de aplicar el "puro sentido común".

"Hay que saber que hay cosas que no se pueden hacer, que hay límites más allá de lo legal. Puede ser más grave o menos grave, pero es necesario sentido común. No abordar el aspecto ético me parece un error", ha afirmado.