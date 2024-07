Von der Leyen promete una "reconversión" de Europa con un comisario de Vivienda y una nueva cartera para el Mediterráneo

Era el plato fuerte de un menú que poco a poco se fue haciendo a medida de la susodicha. Ursula von der Leyen se arremangó para buscar los votos que le dieran un lustro más al frente de la Comisión Europea. Era día de gala en Estrasburgo; una fecha marcada en rojo en el calendario para que la maquinaria de la UE no se quedase parada. Y las cuentas le salieron a la germana, que da inicio, según se puede resumir de su discurso a la era de la reconversión de Europa, con promesas tan amplias que parecen inabarcables como la creación de un comisario de Vivienda, otro de Defensa o planes en este sentido para tener vivienda accesible o para las relaciones con el Mediterráneo.

Empezó la jornada saludando a todos sus comisarios, muchos de los cuales no lo serán ya. Y avisó casi al inicio de su discurso: apostará mucho más por el pragmatismo que en la pasada legislatura, porque la Unión "tiene que adaptarse" y luchar contra quienes van "contra el estilo de vida europeo". Puso el foco en dos conceptos, sobre todo, como son la prosperidad y la competitividad, de cara a un lustro que estará centrado en la Defensa, en la industria y en "apostar por la perspectiva social" del proyecto comunitario, con asuntos como la vivienda en primera línea. "Tenemos que profundizar en nuestro mercado único, con menos burocracia, con emprendimientos más sencillos", sostuvo desde la tribuna.

Incidió Von der Leyen en que cree en Europa, en el presente y en el futuro. En este sentido, propone una vicepresidencia dedicada a la simplificación administrativa, algo que habría prometido al Gobierno de Giorgia Meloni. Ese fue de hecho uno de los grandes anunciados del día, con un mensaje que ya dio en otros momentos, pero que ahora cobraba especial importancia: la UE tiene que dejar de ser una potencia comercial para volverse competitiva y luchar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y China. Pero eso no puede ser óbice, y lo sabe, para seguir avanzando en el Pacto Verde. "Voy a ser clara", dijo, haciendo hincapié eso sí en la perspectiva económica de la política climática, en un guiño al grupo ecologista de la Eurocámara. "Europa se está descarbonizando y reindustrializando al mismo tiempo", sentenció la candidata.

En la nueva legislatura, la UE tiene que renovarse, y con ella la Comisión Europea. Por eso Von der Leyen apuesta por la creación de nuevas carteras: comisario de Defensa, comisario de Vivienda, comisario de Justicia Intergeneracional o comisario para el Mediterráneo, además de uno exclusivo para Pesca. Tiene todos los retos a la vez, y lo sabe. Por eso no solo de anuncios vivió la alemana, sino que tuvo que dejar también relato, sobre todo en lo que se refiere a la lucha "frente a los extremos", algo que ya anunció en la noche electoral. "Estoy aquí, dispuesta a liderar la lucha junto al resto de fuerzas democráticas de esta casa", expresó, y tendió la mano a un Parlamento Europeo que la vigilará con mucha atención.

La legislatura que ahora empieza será, parece, la de la reconversión de la UE hacia un panorama más técnico, más exigente, pero también más peligroso. "Tenemos que invertir más en nuestra Defensa", repitió Von der Leyen. Rusia es el problema, y la visita de Viktor Orbán a Moscú no fue la solución: el apaciguamiento no es el camino para la candidata a seguir el frente de la Comisión Europea. "Nadie quiere más la paz que la gente de Ucrania; Europa tiene que estar con Ucrania el tiempo que sea necesario", reiteró, entre los aplausos de buena parte de la Cámara. "Rusia quiere aprovechar la supuesta debilidad de Europa y algunos le siguen el juego". En ese sentido, la UE tiene que ser responsable de su propia seguridad, y necesita dejar de ser inefectiva en el uso de sus recursos y de sus inversiones. "Tenemos que invertir más, y tenemos que invertir juntos", recalcó, en algo que ya se ha venido repitiendo en los últimos meses.

Esa "seguridad" no depende solo de las herramientas externas y convencionales, sino que también tiene que ver con la lucha contra el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, prosiguió, además de la lucha contra el terrorismo. "En esto tampoco hay fronteras", sostuvo, por lo que aboga por una Europol mucho más operativa y con más competencias en los próximos años. Esto enlaza directamente con el asunto migratorio: "Necesitamos una respuesta europea", recordó Von der Leyen, que insistió en el "respeto de los derechos humanos" y celebró los acuerdos alcanzados con terceros países en la última legislatura, tan criticados a izquierda y derecha.

Ahí se coloca un ojo en el Mediterráneo, para con quien las relaciones tendrán una nueva agenda, que Von der Leyen propondrá junto a la futura Alta Representante, Kaja Kallas. En la UE todo está entrelazado, así que caso paso deriva en otra exigencia. Por eso la ampliación de la Unión es otro de los grandes retos: "Vamos a apoyar a los países candidatos; la adhesión siempre ha sido una cuestión de méritos, pero es el momento de completar nuestra Unión". La historia, concluyó, "nos llama de nuevo". Y recuerda que la decisión de entrar en la UE es libre, y la han tomado desde los Balcanes Occidentales hasta Ucrania y Moldavia. "Su futuro será libre, será próspero y será en la Unión Europea".

El baño de sangre en Gaza debe acabar ya. Demasiados niños, mujeres y civiles han muerto

"Europa tiene la responsabilidad de jugar un papel fundamental en el futuro", dijo, también en Oriente Medio, donde pide que los ataques sobre Gaza "terminen ya" y se alcance "un alto el fuego inmediato y permanente", en otro abrazo a las peticiones del lado progresista de la Eurocámara. "El baño de sangre en Gaza debe acabar ya. Demasiados niños, mujeres y civiles han muerto como consecuencia de la respuesta de Israel a la brutal guerra del terror de Hamás. La gente de Gaza no puede más, la humanidad no puede más. Debe haber un alto el fuego inmediato, liberación de los rehenes israelíes…", sentenció.

En ese contexto, pide dejar de lado las contradicciones y tomar decisiones, también en lo referente a un reenfoque de la PAC y de la agenda estratégica para el sector agrícola y ganadero. Es una cuestión, dijo, de "ingresos justos". De hecho, fue cambiando de idioma en función de los temas, llenando el discurso de guiños a los dos bandos del espectro ideológico, consciente de que no le sobraba ningún voto. "Tenemos que hacer más y tenemos que preparar todos los cambios de la mano de los ganaderos, también en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático", resumió la germana ante los eurodiputados en Estrasburgo.

No se olvidó Von der Leyen del pilar social de la UE, con mucha incidencia en la vivienda, en los salarios dignos y en el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Sobre todo en el plan de vivienda accesible la candidata dejó claro que es un "asunto europeo", aunque las competencias están en manos de los Estados miembros. "Si hay algo que importa a los europeos, entonces es algo que importa a Europa", esgrimió. Es así, avisó, "como se fortalecen nuestras sociedades; no dejando atrás a nadie", por lo que quiere renovar la política de cohesión de la UE de la mano de las regiones.

De nuevo, todo va de la mano, y un espacio importante del discurso estuvo dirigido a los jóvenes, con temas como la salud mental o el uso de las redes sociales en el centro. "Tenemos que tomar medidas ante el diseño adictivo de algunas plataformas, tenemos que luchar contra el cyberbullyng. Estamos con los jóvenes", porque uno de los grandes retos es pensar "en qué sociedades queremos vivir" y eso tiene que ver, además, con la lucha contra la violencia machista y la igualdad de género. Ahí recordó Von der Leyen los pasos ya dados, con la directiva por ejemplo de lucha contra la violencia contra las mujeres. "Pero queda mucho por hacer", asumió, como cerrar la brecha de género en los salarios y en las pensiones: "Si no avanzamos ahora, ¿cuándo?", se preguntó.

La UE, con todo, es una estructura basada en el Estado de derecho, y por eso, recordó, "no puede haber acceso a los fondos si no hay respeto al Estado de derecho", en un mensaje claro sobre Hungría y para Orbán. Esos recursos económicos y comunes tienen que ir a más en los próximos años, aunque esto tenga que implicar un cambio de los Tratados: "Lo necesitamos para mejorar nuestra Europa". Se comprometió así a trabajar de la mano del Parlamento Europeo, algo que se le ha venido exigiendo desde que llegó a la presidencia de la Comisión y que no siempre consiguió.

En su discurso, hizo un círculo perfecto. Von der Leyen quiere abarcarlo todo, la duda está en si podrá. "Las elecciones son las bisagras del destino. Optemos por la fuerza, por el liderazgo y por Europa", expuso ante la Eurocámara. Quiere su confianza, la quiso desde antes del 9 de junio, y defendió la UE como el verdadero eje de la democracia en el mundo actual. Y terminó recordando a Jaques Delors. La UE tiene que ser una mezcla, para Von der Leyen, de fe y de acción. Hizo una llamada al pasado para recordar cómo empezó a construirse lo que hoy es la Unión. "La gente arriesgó su vida para cumplir este sueño que es Europa. Ahora la responsabilidad está en nosotros. Elijamos Europa", terminó.

Un nuevo mapa ideológico

La realidad es que el mapa ideológico del Parlamento Europeo ha cambiado. El eje izquierda-derecha es mucho más claro que antes, aunque la clave sigue estando en las variables del europeísmo y el euroescepticismo; PPE, S&D, Renew y Verdes siguen siendo un bloque firme, como se ha visto. Pero la división es total, al menos numéricamente, en el espectro de la derecha radical.

Los números no mienten: tal cual salen las cuentas ahora, los tres grupos de derecha radical suman los mismos escaños que el Partido Popular Europeo, la fuerza más votada el 9 de junio. "Son un bloque dividido, pero al fin y al cabo pueden unir sus votos en la mayoría de las votaciones; les distinguen los matices y temas sensibles, como la ayuda a Ucrania", comentan las fuentes consultadas por 20minutos, a la espera de que la legislatura coja velocidad. Ursula von der Leyen estará en la cabina de pilotaje.