Entrevista

"Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido...". Son versos que pertenecen a la canción de moda, Potra salvaje, pero bien podrían utilizarse para definir la irrupción de su autora, Isabel Aaiún, en la escena musical.

Un éxito inesperado para esta jinete de profesión y nieta y bisnieta de zapateros que ha visto cómo el remix de un tema que parecía destinado a ferias se ha convertido en todo un fenómeno musical y casi social. "Todavía no soy consciente de lo que está pasando, así que no lo pienso mucho. Simplemente lo vivo y disfruto el momento", asegura la artista a 20minutos.

Todo gracias a una canción "feminista" que habla de empoderamiento. "Pero del sano", puntualiza la madrileña. "No por ser mujer tengo que tener más derechos que nadie, pero tampoco menos. Solo quiero que se me respete", explica. "La canción dice potra salvaje porque yo soy una mujer, y es para mis 'potrillas', pero también para todo el mundo que la quiera y que la necesite. El mensaje es tan genérico que el que se da por aludido es porque quiere, el que se lo toma a mal porque cree que es solo para las mujeres es porque le da la gana, porque la canción la han hecho suya un montón de hombres que se sienten empoderados".

"¿Canción del verano? No me preocupa la etiqueta. Lo importante es que luego la gente se ha quedado"

El fenómeno de este pasodoble nació en las redes sociales y creció en las verbenas entre orquestas que hacían su propia versión, hasta que el DJ Fernando Moreno dio con la definitiva. Pero la artista aclara: "Igual que se escucha en una verbena, también se oye en una discoteca o en una boda. Tiene muy buen rollo y, si encima le metes un sonido electrónico que es más para fiesta, eso solo puede salir bien".

Gira de Isabel Aaiún. OCKAM.ART

Solo en Spotify, la canción suma más de 25 millones de reproducciones, así que no busquen más, porque ya tenemos canción del verano, una etiqueta que, a veces, incomoda a los artistas. No es el caso de Isabel. "No me preocupa para nada. Al final, Potra salvaje ha sido el primer single de lo que luego ha sido un álbum que ha tenido muy buena acogida. Que no te conozca nadie, de repente te metas en el mundo de la música y, sin esperarlo, una canción tuya se haga viral como está pasando, para mí es un éxito. Me conocen por la canción del verano, sí, pero lo importante es que mucha gente luego se ha quedado. Es una etiqueta muy buena", reconoce.

Madrileña de nacimiento, pero criada en en pueblo segoviano de 200 habitantes, donde actualmente vive, Isabel cree que su éxito es también el de la España vacía. "Siento orgullo, claro", asegura. Incluso el videoclip está grabado en ese entorno rural, entre caballos y cerdos. "Al final, eso a la gente también le hace sentir orgullo. Dicen: 'mira esta chica, que se ha cantado un pasodoble y encima lo ha grabado en localizaciones de la España vacía. ¡En una nave de cerdos! imagínate, con la cantidad de agricultores que hay en España!", ríe.

"Siento orgullo, claro. Y creo que la gente también. Dicen: 'mira esta chica, que se ha cantado un pasodoble y encima lo ha grabado en localizaciones de la España vacía"

Pese al éxito, Isabel mantiene los pies en el suelo y la cabeza fría. "No me da miedo pensar en el futuro, porque si esto me cambia la vida para bien, fenomenal; pero, si me la cambia para mal, volvería a ser jinete. Para mí no sería ningún problema". Habla en pasado porque, tras la locura de los últimos meses y aunque los caballos "siempre van a estar" en su vida, ha dejado de un lado la equitación para dedicarse en cuerpo y alma a la música.

Isabel Aaiún El éxito le ha llegado por sorpresa a Isabel Aaiún, nombre artístico de Isabel Casado, jinete de profesión y cetrera por afición de 37 años. Su salto a la música vino de la mano de Pablo Mora, de Lagarto Amarillo, coautor del 'hit' que la ha lanzado a la fama. Tiene un disco en el mercado, 'La potra salvaje'.

De momento, todo es positivo, porque, en el horizonte, ya se atisban muchos de los que, de momento, no puede hablar y una gira que cada día suma más ciudades como Valencia, Alicante, Murcia, Barcelona o Madrid, donde lo tiene sold out. "Vamos a estar por toda España cantando y dándolo todo. Vamos a hacer un show muy guay", avisa. Porque, si hay que venderse, Isabel también saca ese descaro y naturalidad de las que hace gala como artista: "Soy como soy, y vais a ver mi corazón. Cuando estoy en un concierto me gusta darlo todo. Soy yo. No hay más de lo que se ve ahí. Isabel Aaiún es esto".

El amuleto de la Roja

Isabel Aaiún, junto a los jugadores durante la celebración de la victoria en la Eurocopa de la selección española de fútbol, a 15 de julio de 2024, en Madrid. AFP vía Europa Press

Potra salvaje llegó hasta el vestuario de la selección española, que la convirtió en su himno oficioso en esta Eurocopa. De hecho, Isabel actuó en la fiesta de la Roja en Cibeles, donde tuvo la oportunidad de conocer a los jugadores.

"Me quedo con el buen rollo que tuvimos. Después de haberlos visto hace nada en Alemania dejándose la piel, tenerlos delante de mí, botando y cantando mi canción, fue alucinante. ¡Si te pasa, te pasa una vez en la vida!", reconoce.